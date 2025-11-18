Bagnaia annuncia a sorpresa il suo futuro in MotoGP: messaggio diretto alla Ducati

Pecco Bagnaia si è detto determinato nel proseguire la propria avventura con la Ducati, nonostante la deludente stagione 2025. Il tre volte campione del mondo non ha intenzione di mollare il colpo e promette battaglia.

Un 2025 sportivamente drammatico è andato in archivio per Pecco Bagnaia, protagonista della stagione più difficile della propria carriera in termini di risultati. Il tre volte campione del mondo ha chiuso al quinto posto nel mondiale piloti, superato nel finale anche da Pedro Acosta, che aveva a disposizione una KTM decisamente meno performante rispetto alla Ducati, pur avendo ridotto il gap rispetto alla passata stagione. Pecco non ha mai trovato il giusto feeling con la Desmosedici GP25, una moto che solo Marc Marquez è riuscita ad esaltare.

Il nativo di Cervera ha fatto una differenza mostruosa sin dai test invernali, mentre Bagnaia ha perso tutti i propri punti di forza, soprattutto la staccata. Il rider nativo di Chivasso, non appena ha perso la moto nettamente superiore, si è sciolto come neve al sole, crollando sotto il peso della pressione, e consapevole del fatto che il 2026 potrebbe essere una stagione da dentro o fuori. Il suo obiettivo è quello di continuare con la Ducati e di chiudere la carriera con questo marchio, ma ora c’è bisogno di fare risultati.

Bagnaia, l’obiettivo è chiudere la carriera in Ducati

Nelle interviste successive al deludente fine settimana di Valencia, Pecco Bagnaia ha sottolineato anche i propri errori in questa difficile stagione: “Questa è stata una delle stagioni più difficili, forse la peggiore che io abbia mai avuto, soprattutto per quanto riguarda la parte finale. Non c’è molto altro da dire, voglio solo guidare nei test, tutti hanno fatto degli errori, me compreso, quando una stagione così lunga diventa così tanto difficile tutti arrivano sfiniti alla fine. L’obiettivo è quello di credere nel futuro e di poter migliorare il più possibile, voglio iniziare con un buon ritmo già dai primi test“.

Bagnaia ha voluto promettere amore eterno alla Ducati, augurandosi che arrivino momenti migliori: “Dal mio punto di vista, voglio continuare con la Ducati, ho l’obiettivo con concludere la mia carriera con loro. Mi hanno dato la possibilità di vincere il titolo mondiale, io sono riuscito a vincerlo, abbiamo migliorato la moto ed è ora un mezzo tecnico che tutti sono in grado di usare. Il mio desiderio è quello di continuare con loro e di poter terminare qui la mia carriera“.