La Volkswagen da 1.000 CV: una hatchback così non si era mai vista

Dei preparatori hanno trasformato una iconica Volkswagen Golf in un bolide indomabile. L’accelerazione vi lascerà senza parole.

Quante straordinarie vetture ha creato la Volkswagen? Dalla piccole e compatte Golf e Polo sino ai SUV mastodontici come il Touareg. Il W12, espressione massima dell’ingegneria teutonica, è rimasto nel cuore dei petrolhead. Adottato su vetture straordinarie ha alzato l’asticella, diventando anche un laboratorio per gli altri brand premium rientranti nell’universo VW.

La Golf può già diventare una pepatissima hatchback nella versione GT1. Di recente la Volkswagen ha avviato gli ordini in Italia per la Golf GTI Edition 50, la serie speciale che celebra i cinquant’anni del marchio GTI. Prodotta in tiratura limitata, rappresenta la Golf GTI di serie più potente mai realizzata di serie, ma c’è una versione da non credere che arriva a vantare oltre 1.000 CV.

In passato certe potenze potevano appartenere solo ad hypercar estreme, come la Bugatti rimanendo in tema VW, ma oggi non c’è bisogno di sborsare una cifra milionaria per poter guidare auto super potenti. La base è una Golf R a trazione integrale con il quattro cilindri turbo EA888. Dopo numerosi aggiornamenti tecnici è arrivata a sprigionare circa 1.050 CV.

Volkswagen Golf: la potenza non è nulla senza il controllo

Per mettere già una potenza record la vettura equipaggia pneumatici dedicati e componenti della trasmissione rinforzati. Tutto è stato estremizzato. Date una occhiata al video del canale YouTube Dragy Motorsports che mostrato l’unità di Golf R modificata che supera i 1.000 CV.

Performance record con uno scatto da 97 a 209 km/h in appena 3,87 secondi, roba da hypercar. L’estetica non è molto diversa rispetto a una Golf R tradizionale di qualche anno fa. Il sound vibra come una sinfonia che allieta le orecchie ai puristi che amano ancora spalancare l’acceleratore e sentire l’urlo di un motore termico. Per quanto questo progetto possa apparire assurdo è il manifesto più emblematico della voglia di produrre auto compatte old school dalla potenza esagerata.