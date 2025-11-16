Auto diesel, che fine stanno facendo? Le 5 migliori ancora in vendita

Se sei alla ricerca di un’auto con motore diesel e la tua intenzione è quella di non spendere cifre esagerate, hai la possibilità di acquistarne una tra le cinque che vi descriveremo nelle prossime righe.

Viviamo un’epoca di grandi cambiamenti in relazione al mercato dell’auto, con nuove tecnologie a disposizione ed un’offerta in costante crescita, nonostante la crisi che quasi tutti i costruttori stanno testando sulla propria pelle. Il diesel è finito ai margini dei progetti delle case, un qualcosa che non fa proprio il gioco della clientela, soprattutto di chi copre distanze enormi ogni giorni.

Il motore diesel continua ad essere la soluzione più efficiente in assoluto, quella che permette di percorrere centinaia, se non migliaia, di chilometri con un pieno, e di garantire anche un’importante affidabilità. Nella giornata di oggi, vi mostreremo le cinque auto diesel più economiche sul mercato a novembre 2025, e vi assicuriamo che la scelta non manca. Andiamo a scoprire i segreti di questi gioiellini.

Diesel, la FIAT Tipo è sempre la più economica a 16.200 euro

Ecco le auto diesel più economiche a novembre 2025.