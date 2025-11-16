Auto diesel, che fine stanno facendo? Le 5 migliori ancora in vendita

Se sei alla ricerca di un’auto con motore diesel e la tua intenzione è quella di non spendere cifre esagerate, hai la possibilità di acquistarne una tra le cinque che vi descriveremo nelle prossime righe.
Viviamo un’epoca di grandi cambiamenti in relazione al mercato dell’auto, con nuove tecnologie a disposizione ed un’offerta in costante crescita, nonostante la crisi che quasi tutti i costruttori stanno testando sulla propria pelle. Il diesel è finito ai margini dei progetti delle case, un qualcosa che non fa proprio il gioco della clientela, soprattutto di chi copre distanze enormi ogni giorni.
Il motore diesel continua ad essere la soluzione più efficiente in assoluto, quella che permette di percorrere centinaia, se non migliaia, di chilometri con un pieno, e di garantire anche un’importante affidabilità. Nella giornata di oggi, vi mostreremo le cinque auto diesel più economiche sul mercato a novembre 2025, e vi assicuriamo che la scelta non manca. Andiamo a scoprire i segreti di questi gioiellini.
Diesel, la FIAT Tipo è sempre la più economica a 16.200 euro
- FIAT Tipo: Vettura che resterà in produzione sino al 2026, in costante offerta da diversi anni. Il prezzo è di soli 16.200 euro, grazie ad uno sconto di 2.000 euro rispetto al listino. A spingerla c’è il motore 1.6 Multijet da 130 cavalli, simbolo di efficienza, affidabilità e buone prestazioni;
- Seat Leon: Essa è spinta da un motore 2.0 TDI da 116 cavalli, uno dei prodotti più apprezzati del gruppo Volkswagen in quanto a motori diesel. Il prezzo di mercato è di 31.550 euro, un’offerta sicuramente da tenere in considerazione;
- Audi A3: Anche in questo caso, il motore è il 2.0 TDI da 116 cavalli di potenza massima, con un prezzo d’acquisto di 31.800 euro, in attesa che venga svelato il restyling previsto per il prossimo anno;
- Skoda Octavia: Nel caso in cui si opti per la versione Selection, il prezzo è di 33.450 euro, con motore a gasolio 2.0 TDI EVO da 116 cavalli. Buone le dotazioni, ed anche il comfort per viaggi lunghi è molto soddisfacente, viste le dimensioni generose dell’abitacolo.
- Opel Astra: In questo caso, i prezzi tornano a scendere, con un costo di 27.450 euro, da ripartire grazie ad un vantaggioso finanziamento, con rate che partono da 107,92 euro al mese. Il motore che spinge la vettura tedesca è un 1.5 a gasolio da 130 cavalli di potenza massima, con tanto di cambio automatico incluso, soluzione perfetta per chi cerca il massimo del comfort alla guida del proprio veicolo.