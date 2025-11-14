Marquez “snobba” Valentino Rossi, ma poi si lascia scappare una frase: i fan del Dottore sono increduli

Marc Marquez ha parlato della grande rivalità con Valentino Rossi, che da anni divide le folle. Da parte del nativo di Cervera sono arrivate anche delle dichiarazioni sorprendenti, che aprono le porte ad un disgelo.

Il 2025 ha segnato il ritorno al vertice di Marc Marquez, che ha finalmente vinto il suo nono titolo mondiale, riuscendo ad eguagliare gli allori iridati portati a casa da Valentino Rossi. Dopo anni difficili, segnati dall’infortunio del 2020 e la crisi tecnica della Honda, il nativo di Cervera è tornato a splendere, surclassando gli avversari al primo anno sulla Ducati ufficiale, con la quale ha costruito un connubio invincibile.

L’infortunio di Mandalika gli ha impedito di continuare a vincere, ma ha comunque chiarito ulteriormente quanto il #93 sia diventato un punto di riferimento per la casa di Borgo Panigale. Senza Marquez, la Ducati factory non vince mai, e le Desmosedici non sono più invincibili come in passato. Lo spagnolo sta ora lavorando per tornare al top della forma nel 2026, con l’obiettivo di attaccare quel decimo titolo che a Valentino Rossi, esattamente un decennio fa, sfuggì sul più bello, in un finale ricco di polemiche e veleni.

Marquez, il motociclismo ha bisogno di lui e Valentino Rossi

Intervenuto al programma “El Larguero“, Marc Marquez ha riconosciuto la grande importanza che lui e Valentino Rossi hanno per il motociclismo: “Se è preoccupato del fatto che io possa raggiungere quota dieci mondiali? non credo, e non mi interessa quello che pensa, io sono interessato a persone che possano darmi un aiuto. Ci saranno sempre delle opinioni diverse, è un caso che fa parte dello spettacolo e che vende molto. Ognuno fa il suo, io di sicuro non ho bisogno di lui e lui non ha bisogno di me, ma il motociclismo ha bisogno di entrambi, questa è una cosa che ci unisce“.

Marquez ha poi sottolineato l’importanza di questo titolo, vinto dopo anni durissimi: “Senza dubbio, questo è stato il più difficile della mia carriera, gli altri li vinsi uno dopo l’altro. Con tutto quello che è successo, sono riuscito a tornare in pace con me stesso. Quell’infortunio era molto grave e me lo sono portato dietro per anni a causa di un mio errore. Il titolo di quest’anno è stato fondamentale, perché non volevo che la mia carriera venisse segnata da quell’infortunio. Rimarrà un ricordo, che però sono riuscito a superare, per poi tornare a vincere“.