Addio a Mercedes, l’Europa le fa fuori tutte: altro disastro nell’automotive

La regolamentazione europea continua a far discutere, ed ora è la Mercedes a dover salutare un gran numero di auto che hanno fatto la storia del marchio. La decisione è da non credere.

Nel corso degli ultimi anni, il mercato dell’auto è entrato in una crisi nera dalla quale non si è ancora tirato fuori, e la luce in fondo al tunnel pare essere ben lontana. Buona parte delle responsabilità sono da attribuire alle folli regolamentazioni europee, che hanno contribuito all’aumento del costo dei veicoli e, di conseguenza, al calo della domanda da parte dei clienti. Anche la Mercedes ha patito enormemente quanto accaduto, e sarà costretta a dire addio ad una serie di modelli iconici.

La casa della stella a tre punte, di recente, ha preso posizione annunciando la prosecuzione della produzione del motore V8 AMG, andando controcorrente rispetto a quanto deciso da altri marchi. Tuttavia, una nuova legge che riguarda il rumore prodotto dai veicoli costringerà la Mercedes ad interrompere la produzione di un gran numero di vetture, alcune molto apprezzate dalla clientela. Andiamo a scoprire, nei dettagli, cosa sta per accadere e quali saranno le conseguenze per il marchio tedesco.

Mercedes, addio ad alcune auto AMG che fanno troppo rumore

Secondo quanto riportato dal sito web “Elektroauto-News“, in casa Mercedes avrebbe iniziato a circolare una nota interna nel reparto Product Management, che i giornalisti tedeschi hanno visionato. A partire dal primo di luglio del 2026 entrerà in vigore una norma sul rumore esterno Fase 3 UN-R51.03, portando così all’addio alla produzione di alcune auto a marchio AMG. Le nuove normative europee andranno così ad avere un impatto diretto sulla riduzione di emissioni acustiche potenzialmente dannose, provocando un ulteriore calo ella produzione.

Nella nota diffusa dalla Mercedes, si legge come la nuova legge comporterà una riduzione dei limiti di rumorosità esterna. Ad abbandonare la gamma saranno diversi modelli, come la AMG C 43 4MATIC, la GLC 43 4MATIC, la GLA 35 4MATIC, la C 63 SE Performance e la GLC 63 SE Performance. Inoltre, la GLA 45 S 4MATIC+ renderà disponibile l’accesso agli ordini in base alle quote disponibili. Un vero e proprio dramma industriale, favorito dalle follie green europee che rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione del settore automotive, che è già da allarme rosso.