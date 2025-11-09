MotoGP GP Portogallo, Bezzecchi imprendibile, Bagnaia in ghiaia

Il penultimo appuntamento della stagione ha visto Pecco Bagnaia ancora in difficoltà. Il GP di Portogallo è stato vinta da Marco Bezzecchi.

Allo spegnimento dei semafori è partito a fionda Marco Bezzecchi che ha curvato in prima posizione, davanti a Pedro Acosta e Alex Marquez. Nella SR il romagnolo ha pagato il ritmo forsennato nei primi giri, non riuscendo a lottare poi con lo Squalo della KTM e il vice campione del mondo del team Gresini Racing. Il Bez ha impostato un ritmo indiavolato sin dal primo giro, proprio come aveva dimostrato nel warm-up. Alle sue spalle Alex Marquez al secondo giro si è preso la seconda piazza su Acosta.

In quarta posizione Pecco Bagnaia, dopo il sorpasso su Quartararo, ha cercato di tenere il ritmo senza riuscirci del terzetto di testa dopo una SR opaca. Al posto di Marc Marquez sta correndo Nicolò Bulega sulla Rossa. Il vicecampione della SBK ha concluso la gara breve nella ghiaia, ma non è facile adattarsi alla MotoGP. Bezzecchi ha provato a dare un primo strappo, mentre Marquez e Acosta hanno preso dei rischi di tenere il passo del romagnolo che è in lizza per il terzo posto della graduatoria con il due volte iridato Bagnaia.

Sfida a tre a Portimao

Il tracciato portoghese con i suoi caratteristici saliscendi è tra i più spettacolari dell’intero calendario. Sarebbe risultato decisivo se ci fosse stata una sfida ai massimi livelli, ma il campionato è stato dominato da Marc Marquez. Pedro Acosta con la forza fisica e il talento è riuscito a domare la KTM, allungando nella parte centrale su Bagnaia. Mir e Bastianini sono stati costretti ad alzare bandiera bianca per problemi tecnici.

Lo Squalo di Mazarrón si è messo negli scarichi di Alex che a sua volta ha ricucito il gap con il leader della Casa di Noale. Nessuna gestione per i primi tre che hanno spinto al limite. Pecco Bagnaia si è beccato 4 secondi in 6 giri dal terzetto di testa che hanno fatto gara a sé. Il torinese a metà gara è crollato al suolo. Ha perso l’anteriore alla staccata della Curva-10, complicando le sue ambizioni per il terzo posto nel campionato. Ne ha approfittato Fermin Aldeguer che si è preso il quarto posto dopo una bella rimonta. Alex Marquez si è tolto dagli scarichi Acosta ma non ha colmato il gap con Marco Bezzecchi. Quest’ultimo ha vinto con merito davanti al fratello minore di Marc e a Pedro Acosta.