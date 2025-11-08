La strepitosa promozione per la FIAT più amata: costa meno di 10.000 euro, è l’affare dell’anno

Siamo ormai a ridosso della fine dell’anno, un periodo nel quale i costruttori hanno necessità di massimizzare i volumi di vendita. La FIAT passa al gioco pesante e mette in promozione il suo modello più venduto.

Il mercato dell’auto paga il grande calo della domanda, che ha costretto i costruttori a fare i conti con il crollo delle vendite. L’aumento dei prezzi di vendita, unito ad una lunga serie di rincari che caratterizzano la nostra vita quotidiana, non ha fatto altro che allontanare il cliente dalle auto nuove, ed i marchi hanno dovuto reagire mediante offerte vantaggiose. La FIAT ne mette a disposizione una irrinunciabile nel mese di novembre, così da aumentare i propri volumi di vendita.

La casa di Torino ha introdotto la novità della Grande Panda lo scorso anno, ed in queste settimane sta avviando la produzione della nuova 500 Hybrid presso Mirafiori. Il 2026 sarà poi l’anno delle nuove Grizzly e Panda Fastback, due nuovi SUV che saranno prodotti in Marocco, nello stabilimento Stellantis di Kenitra, i quali prenderanno il posto della Tipo nel Segmento C. Tuttavia, l’auto di punta nelle vendite continua ad essere la FIAT Pandina, la quale si appresta a diventare ancor più gettonata grazie ad una super promozione. Scopriamo i dettagli della grande occasione.

FIAT, a novembre la Pandina a soli 9.950 euro

Il mese di novembre è quello delle grandi occasioni per chi sogna di acquistare la regina delle citycar in Italia ad un prezzo super vantaggioso. La FIAT Pandina sarà infatti vostra a 9.950 euro grazie al finanziamento Stellantis, con un anticipo di soli 778 euro e rate da 129 euro al mese per 34 mesi. La prima rata sarà da versare nel mese di gennaio del 2026, il che significa che potrete mettervi comodi al suo volante senza l’ansia di dover iniziare subito a pagarla.

Alla fine del finanziamento, potrete versare la maxi rata finale da 8.048 euro nel caso in cui abbiate l’intenzione di riscattarla, per un importo totale dovuto per portarsi a casa l’auto che è pari a soli 13.358 euro, quasi 3.000 euro in meno rispetto al prezzo base di listino, che è di 15.950 euro. La FIAT Pandina continua ad essere il modello di punta, in termini di vendite, per la casa di Torino, spinta da un motore 1.0 FireFly 3 cilindri Mild Hybrid da 70 cavalli di potenza massima. Viene prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, e vuole ancora stupire. A novembre sarà dunque tua ad un prezzo folle.