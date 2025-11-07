Schiaffo letale alle auto elettriche: la novità diesel che percorre quasi 3.000 km con un litro è realtà, viaggi praticamente gratis

Si fa un gran parlare della scarsa diffusione delle auto elettriche, ed il modello diesel di cui vi parleremo oggi potrebbe uccidere del tutto le BEV. L’efficienza non è mai stata così tanta, i dati sono spaventosi.

Una domanda che gli appassionati del mercato dell’auto si pongono frequentemente è relativa alla tecnologia che dominerà il futuro del settore. Quale motore la farà da padrone nei prossimi anni? La benzina sarà ancora al vertice o verrà spodestata dall’elettrico? L’idrogeno riuscirà a competere con le opzioni precedentemente citate? Di sicuro, sono in pochi a voler scommettere su un ritorno in pompa magna del diesel, dal momento che questa tecnologia è stata messa all’angolo dalle stringenti normative europee.

Il diesel è finito sotto accusa da ormai circa un decennio, quando esplose il famoso dieselgate che colpì il gruppo Volkswagen. Da quel momento in poi, i costruttori hanno rivolto i loro investimenti verso il mondo dell’elettrificazione, riducendo lo spazio per il gasolio. Tuttavia, come vi mostreremo nelle prossime righe, il potenziale delle auto diesel è ancora eccezionalmente elevato, e per l’elettrico c’è tanta strada da fare prima di poter pareggiare i conti.

Skoda, la Superb tocca quota 2.831 km con un pieno

Le auto diesel non saranno più una priorità per i costruttori, ma hanno la capacità di sorprenderci come se fossero una tecnologia lanciata da poco sul mercato. Oltre a distinguersi per i livelli di affidabilità che questi motori hanno raggiunto con il passare del tempo, è l’efficienza a farla da padrona, ed a rendere il gasolio un combustibile ancora molto utile agli occhi degli automobilisti. Pensate che una Skoda Superb è riuscita a percorrere la bellezza di 2.831 km con un pieno di gasolio da 66 litri di capienza, con al volante l’esperto Miko Marczyk, che si è reso protagonista di un’impresa con ben pochi eguali nella storia.

Secondo i dati ufficiali, che sono stati comunicati giusto in questi giorni dal marchio della Repubblica Ceca, la Skoda Superb ha totalizzato un consumo medio di soli 2,61 l/100 km, in un percorso che ha attraversato vari stati. La velocità media della vettura diesel del gruppo Volkswagen è stata di circa 80 km/h, ed in Francia i consumi sono stati di appena 2,2 l/100 km, con una media di 45 km percorsi con un solo litro di gasolio. Il modello in questione ha una trazione anteriore, un cambio DSG a 7 marce ed un peso di 1.590 kg. Il motore a gasolio è un 2.0 TDI da 150 cavalli, con picco di coppia di 350 Nm. Il risultato è stato eccezionale.