Verstappen molla il sogno mondiale? La sua rivelazione è una mazzata, in McLaren festeggiano

Max Verstappen ha chiuso al terzo posto il Gran Premio del Messico, alle spalle di Norris e Leclerc. Pur recuperando qualche punto sul leader del mondiale, il quattro volte iridato non è apparso troppo soddisfatto.

Il Gran Premio del Messico è andato in archivio nel segno di Lando Norris, dominatore assoluto dall’inizio alla fine di una gara senza storia. Il britannico della McLaren ha rifilato 30 secondi a Charles Leclerc e Max Verstappen, al volante di una McLaren riscopertasi un’astronave imprendibile, come non la vedevamo più da Zandvoort. Lando è ora il nuovo leader della classifica iridata, con un solo punto di vantaggio su Oscar Piastri, letteralmente crollato negli ultimi due mesi.

In terza posizione, e pur sempre in lizza, troviamo proprio Verstappen, a -36 dal leader iridato, al volante di una Red Bull che, in quel di Città del Messico, non ha confermato i passi in avanti fatti nelle ultime gare. L’olandese non è andato oltre il quinto posto in qualifica, e le schermaglie dei primi giri gli hanno impedito di poter essere un pericolo per Norris, che appariva comunque in chiaro controllo su questa pista. Dalla RB21 c’è bisogno di un passo in avanti da Interlagos in poi per continuare a lottare.

Verstappen, persi 10 punti pesanti da Norris

Con i risultati finali della tappa di Città del Messico, Max Verstappen ha recuperato altri 4 punti su chi è in testa al mondiale, dal momento che prima della gara era a -40 da Oscar Piastri, e parte alla volta del Brasile con 36 lunghezze da punti da recuperare nei confronti di Lando Norris. Il quattro volte campione del mondo è apparso deluso dalle performance della sua Red Bull, chiedendo alla squadra un ulteriore sforzo per le ultime uscite. Per il momento, gli ultimi sviluppi non hanno fornito quanto l’olandese si poteva augurare alla vigilia.

Verstappen, come al solito, è stato analitico e critico nei confronti della squadra, ma ormai abbiamo imparato che questo ragazzo è un vero cannibale, che pretende la perfezione assoluta: “Se ho recuperato 4 punti su chi è in testa al campionato? No, direi che ne ho persi 10 da Norris, per avere delle possibilità di vincere il titolo dobbiamo essere perfetti, e qui in Messico non lo siamo stati. Mi auguro che nelle prossime gare non capiti di nuovo di dover vivere una situazione di difficoltà chiara come successo qui. Vedremo ciò che saremo in grado di fare“.