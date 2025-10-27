Quanto si potranno guidare ancora le auto a GPL? La data della loro fine si avvicina

Le auto a GPL hanno riguadagnato una popolarità inattesa nel corso degli ultimi anni, ma le cose potrebbero cambiare in futuro. Ecco la data che fa paura a tutti i fan di questa famosa tecnologia.

La tecnologia che c’è a disposizione nel mondo delle quattro ruote ha fatto dei passi in avanti esagerati nel corso degli ultimi anni, ma a primeggiare sono ancora le vecchie soluzioni. Le auto più vendute sono quelle a benzina, mentre l’elettrico fatica a farsi strada, ed i costruttori stanno facendo dei passi indietro su tale soluzione. Sono letteralmente rinate le auto a GPL, le quali hanno riacquisito una notevole popolarità.

Sino a pochi anni fa, infatti, le auto a GPL non era più scelte dalla quasi totalità dei clienti, ma le cose sono cambiate grazie alla fiducia che la Dacia ha riposto in questa alimentazione. Il Gas di Petrolio Liquefatto dà la possibilità di risparmiare molto in termini economici, ed è anche molto più pulito rispetto ai carburanti tradizionali. Inoltre, consente di abbassare le emissioni senza però dover spendere cifre folli come accade nel caso in cui si proceda all’acquisto di un veicolo full electric. Ma il loro futuro è molto incerto.

GPL, il 2035 potrebbe essere l’anno dell’addio

Nel corso degli ultimi anni, le vendite delle auto a GPL sono salite in maniera esponenziale, soprattutto in Italia, dove la Dacia e la Renault dominano le vendite. Tuttavia, stando alla normativa attuale, non si potranno più produrre e vendite auto a GPL a partire dal 2035, dal momento che questa tecnologia poggia su un serbatoio di gas, ma anche su un motore a benzina, che verrà bandito dall’Unione Europea. Tuttavia, come ben noto, sono in corso importanti riflessioni, e non è escluso che la normativa possa essere rivista.

Nello specifico, si pensa di aprire ai biocarburanti ed agli e-fuel, e molti costruttori stanno iniziando ad aprire ai modelli tri-fuel. Alcuni marchi stanno realizzando vetture con motori a benzina, impianti GPL e motori elettrici integrati, così da limitare al massimo le emissioni. Dunque, ufficialmente le auto a GPL potrebbero uscire di scena nel 2035, ma nulla è ancora certo, ed a fine 2025 avremo maggiori informazioni in tal senso.