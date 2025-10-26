Stellantis vuole sfidare la Dacia: arriva il super modello che con gli incentivi costa come uno scooter

Il gruppo Stellantis vuole combattere il calo della domanda, e presenta al mondo la nuova Citroen C3 Urban Range. Con il massimo degli incentivi, lo sconto è clamoroso ed è bene approfittarne subito.

Sono ufficialmente partiti gli incentivi statali, quelli che consentiranno di acquistare un’auto nuova a prezzi ridotti, tutto ciò che la gran parte degli italiani sperava di poter avere il prima possibile data la situazione economica del nostro mercato. Il gruppo Stellantis vuole approfittarne al massimo e lancia tante novità, che si uniscono a promozioni già esistenti, così da combattere il calo della domanda che ha causato una grave crisi negli ultimi anni.

La produzione in Europa è in costante calo, ed in Italia ne siamo purtroppo testimoni da tempo, con il rischio che non si vada oltre le 310.000 auto prodotte in questo 2025, un dato a dir poco inquietante per il nostro paese. A questo punto, andiamo a scoprire la novità svelata da Stellantis e Citroen per prendersi la scena degli incentivi, così da attirare il massimo della clientela possibile. Il modello che vi mostreremo nelle prossime righe non è mai stato così economico, ma occorre muoversi in fretta per sfruttare la promozione.

Stellantis, la Citroen C3 Urban Range a 6.900 euro

In concomitanza con la partenza degli incentivi statali, Stellantis ha svelato la Citroen C3 Urban Range, che con il massimo del bonus sarà acquistabile a 6.900 euro. La versione in questione va così ad ampliare la gamma della e-C3, una vettura che nasce sulla piattaforma Smart Car del gruppo automobilistico di John Elkann, condivisa con la FIAT Grande Panda, e che si sta comportando ottimamente sul fronte delle vendite. A livello tecnico, è equipaggiata con una batteria da 30 kWh, che garantisce una buona autonomia di 304 km secondo il ciclo europeo WLTP.

In termini di potenza, essa sprigiona 113 cavalli, pari ad 83 kW se preferite, e su richiesta si può ottenere la ricarica in corrente continua, fino a 30 kW di potenza. Il prezzo di listino di questo modello parte da 20.490 euro in allestimento You, quello base, ma è chiaro che con gli incentivi si potrà accedere a degli importanti sconti. Nel caso in cui il vostro ISEE sia inferiore ai 30.000 euro annui, la potrete avere ad un prezzo di 6.900 euro. Ce ne vorranno 2.000 in più, dunque 8.900 euro, nel caso in cui il vostro ISEE sia compreso tra i 30.000 ed i 40.000 euro.