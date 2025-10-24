La Porsche si rilancia: nuovo SUV dalla potenziale bestiale

La Casa di Stoccarda, in una fase di crisi, ha svelato le caratteristiche del suo nuovo SUV GTS. La nuova Porsche a ruote alte non passerà inosservata in giro.

Il marchio tedesco ha ancora voglia di emozionare i suoi clienti con auto ad alte prestazioni che coniugano sportività, classe ed eleganza in nome della tradizione. Nonostante la flessione causata dall’elettrico, Porsche si è riscoperta grande con il lancio delle auto a ruote alte.

I SUV, per l’uso quotidiano, occupano i primi posti in classifica nella lista dei desideri degli italiani. In un mercato in crisi, dove per le concessionarie è diventata una mission vendere una sola auto moderna, questo segmento in Europa come in Asia spopola incarnando un nuovo concetto di mobilità.

La Porsche forte del suo passato ed interprete del mercato e del principio della domanda, mette in gioco le sue carte, le migliori, con un SUV potente, veloce e prestazionale: Macan GTS, con caratteristiche tecniche ed innovative nel pieno rispetto delle normative europee, senza mortificare le prestazioni su strada o in pista.

Le caratteristiche della Porsche Macan GTS

Scopriamo insieme questo concentrato di tecnologia, salendo a bordo di un veicolo all-terrain che non soffre la concorrenza grazie a doti tecniche sofisticate e prestazioni da classe regina: l’auto tedesca monta un powertrain dual motor con potenza massima di 420 kW (571 CV) e batteria da 97 kWh, per un’autonomia dichiarata di 586 chilometri. Un SUV che si distingue dai principali competitor, grazie ad uno stile sobrio con numerosi dettagli in nero lucido, le side blade, i profili dei passaruota e il bordo dello spoiler posteriore adattivo.

GTS è una sigla che da sempre è sinonimo di sportività autentica e questo lo si riscopre a prima vista dai dettagli: riviste le minigonne, più larghe nella zona posteriore, così come il diffusore, ora più pronunciato.

Di serie per questa versione anche i fari oscurati e il nuovo pacchetto Sport Design; cerchi da 21” in grigio antracite fanno parte della dotazione standard: su richiesta del cliente gli RS Spyder Design da 22”. Tre nuove colorazioni: Gesso, Rosso Carminio e Blu Lugano, che si sommano alle 15 disponibili nel configuratore e alle quasi 60 del programma Paint to Sample di Porsche Exclusive Manufaktur.

Interni ricercarti con un tocco di sportività ed eleganza che ne decretano un giudizio super positivo anche perchè i materiali come il carbonio sono leggeri e di alta qualità. La dotazione della Macan GTS comprende il pacchetto Sport Chrono per una esperienza impeccabile. Il prezzo è in linea con le prestazioni elevate: 109.530 euro.