L’Alfa Romeo lancia l’attacco: arrivano tanti nuovi modelli, c’è anche una sorpresa che fa sognare i fan

Il marchio Alfa Romeo è pronto a sorprendere gli appassionati delle quattro ruote, con tanti nuovi modelli in arrivo. Scopriamo quali sono le vetture più attese della casa del Biscione.

La crisi del mercato dell’auto è ben nota, ma i costruttori non possono certo abbassare il tiro e rinunciare agli investimenti. L’Alfa Romeo ha in programma il lancio di un gran numero di nuovi modelli, con l’obiettivo di conquistare anche dei segmenti tutti nuovi. Pochi giorni fa è stato svelato al mondo il restyling della Tonale, con un look frontale aggiornato ed importanti conferme in termini di motori, con la soluzione del diesel che è rimasta a disposizione dei clienti.

L’Alfa Romeo, in Italia, sta vivendo un buon momento sul fronte delle vendite, trascinata dai SUV Tonale (pre-restyling), e dalla Junior, ma in futuro l’offerta verrà abbondantemente arricchita. L’Alfa Romeo è pronta per lanciare almeno cinque nuovi modelli da qui al 2029, ma è probabile che arrivi anche un’ulteriore vettura, che sin qui è stata ricoperta da un alone di mistero. Andiamo a scoprire tutti i segreti di una novità che si preannuncia molto interessante, ma che non è ancora stata confermata.

Alfa Romeo, possibile anche una nuova supercar Bottega

Secondo le ultime novità, l’Alfa Romeo, nel 2026, dovrebbe presentare la nuova supercar Bottega, un progetto che andrà a far seguito alla 33 Stradale presentata ad agosto del 2023. Nel 2027, tuttavia, ci saranno molte più aggiunte alla gamma, a meno che non si vengano a verificare ulteriori ritardi. Nello specifico, tra la fine del 2027 ed il 2028 è atteso il debutto della nuova berlina Giulia, anche se è probabile che la nuova vettura del Biscione arrivi già ad aprile di quell’anno, mentre per la Stelvio servirà attendere ancora di più. Entrambe saranno prodotte a Cassino, sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis.

Tra le due vetture più attese, ci sarà spazio anche per la nuova Tonale, con l’Alfa Romeo che andrà dunque ad introdurre una generazione completamente del suo SUV di Segmento C, con dimensioni probabilmente maggiori rispetto a quello attuale. Nel 2029 arriverà il SUV E-Jet, vale a dire il modello di Segmento E che nascerà negli USA, molto probabilmente a Detroit, e che punta a conquistare il mercato del lusso più estremo. Potrebbe inoltre arrivare anche un SUV con dimensioni intermedie tra Junior e Tonale, magari prima del previsto, per tamponare il ritardo del debutto di Giulia e Stelvio. Ne sapremo qualcosa di più a breve.