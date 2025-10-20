La FIAT che sembra una Mercedes ad un prezzo clamoroso: l’occasione è da prendere al volo, tra poco sparirà

Mentre la FIAT lavora alla propria gamma del futuro, c’è anche un grande impegno per aumentare le vendite di modelli già a disposizione da diversi anni. Ecco la maxi offerta che tutti stavano aspettando.

La gamma della FIAT è in continua crescita, con tanti nuovi modelli che si apprestano ad essere lanciati sul mercato. Un nuovo linguaggio di design ha fatto il proprio esordio lo scorso anno con la Grande Panda, il SUV di Segmento B che la casa di Torino produce a Kragujevac, in Serbia. Da lei deriveranno i due SUV che vedremo nel 2026, la Giga Panda, che pare si chiamerà Grizzly, e la Panda Fastback, che porterà questa denominazione in Europa.

La FIAT, dunque, sta spostando le proprie attenzioni sui SUV negli ultimi tempi, ma nella gamma c’è anche un’auto molto interessante, che pur risalendo a diversi anni fa continua ad attirare l’attenzione dei fan. Si tratta, pensate, dell’unica vettura della casa di Torino in vendita ancora con il motore diesel, un’occasione da cogliere al volo per tutti gli appassionati. Andiamo a scoprire qual è l’offerta pensata per i clienti, che devono correre in concessionaria per approfittarne subito.

FIAT, la Tipo diesel a disposizione a soli 16.200 euro

Sul sito web ufficiale di casa FIAT, ormai da diversi anni a questa parte, è in vendita in offerta la Tipo 1.6 diesel a 16.2000 euro, vettura in grado di offrire consumi ridotti ed un’ottima potenza massima di 130 cavalli, che regala anche qualche bella soddisfazione agli amanti delle prestazioni. Questo modello, che sarà presto rimpiazzato nel Segmento C dalle nuove Grizzly e Panda Fastback, è ormai in esaurimento scorte, ed è per questo che la casa di Torino continua a proporlo a prezzi super scontati.

Per aver accesso alla promozione, occorre procedere alla sottoscrizione di un finanziamento, che garantisce importanti vantaggi. Nel dettaglio, la FIAT Tipo sarà vostra con anticipo zero e 33 rate mensili da 368 euro, con il pagamento della prima rata che è previsto solamente a gennaio del 2026. Il TAN è fisso all’8,75%, con TAEG all’11,7%. L’offerta scadrà il 31 di ottobre prossimo, ma è quasi certo che verrà ulteriormente rinnovata. La maxi rata finale è fissata ad 8.280 euro, ma per chi non volesse riscattare il modello, c’è la possibilità di non pagarla. In questo caso, non dovrete andare oltre i 30.000 km da percorrere in 3 anni. Nel caso contrario, dovrete pagare un sovrapprezzo di 1 centesimo per ogni km di eccesso.