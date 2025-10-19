F1 GP Stati Uniti, Gara: Verstappen domina e terrorizza la McLaren, Leclerc sul podio

Il mondiale di F1 è sempre più acceso dopo il successo di Max Verstappen, ora a -40 da uno spento Oscar Piastri. Lando Norris secondo davanti alle due Ferrari, con Charles Leclerc sul podio davanti a Lewis Hamilton.

Una stagione di F1 che sembrava del tutto segnata si è del tutto riaccesa, e tutto ciò per merito di un solo pilota e di una sola squadra. Max Verstappen ha dominato ad Austin portandosi a -40 da Oscar Piastri, quinto ed ormai crollato in tutto e per tutto. Il campione del mondo della Red Bull ha passeggiato sin dal via, scappando con un passo insostenibile per la concorrenza. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris, che si porta a 14 punti dal compagno di squadra, ed appare ora il favorito tra i due del team di Woking.

Finalmente, la Ferrari ha fornito una buona performance, con Charles Leclerc terzo davanti a Lewis Hamilton, permettendo al Cavallino di rifarsi sotto alla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori. Il team di Brackley non è andato oltre il sesto posto, mentre Andrea Kimi Antonelli è giunto 13esimo dopo essere stato speronato da Carlos Sainz dopo pochi giri. Ottavo, eccezionale ancora una volta, Nico Hulkenberg sulla Kick Sauber, dietro a Yuki Tsunoda. La Haas di Oliver Bearman e l’Aston Martin di Fernando Alonso chiudono la top ten di questa splendida gara.

F1, Verstappen domina mentre Piastri crolla del tutto

Il via del GP degli Stati Uniti regala subito emozioni, grazie anche ad una scelta che, almeno all’inizio, paga da parte della Ferrari. Charles Leclerc con gomma Soft si libera della McLaren di Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ed Oscar Piastri scavalcano la Mercedes di George Russell. Davanti a tutti, Max Verstappen impone subito un passo insostenibile, su una Red Bull che si è riscoperta competitiva in queste ultime gare.

Leclerc resiste bene ai primi tentativi di attacco di Norris, provando a mantenere il passo di un Verstappen letteralmente scatenato. Contatto tra Andrea Kimi Antonelli e Carlos Sainz, che costringe lo spagnolo al ritiro ed il bolognese a retrocedere in fondo al gruppo. Viene imposto il regime di Virtual Safety Car per rimuovere la Williams dalla pista, ma dopo due giri si riparte.

Al 21esimo giro Norris riesce finalmente a liberarsi di Leclerc, ma Verstappen è lontano ben 10 secondi. Leclerc è il primo dei big a fermarsi montando la gomma Media, mentre i primi proseguono e Norris dimostra di poter avere il passo di Super Max, ma il gap è enorme. La bontà dello stint fatto da Leclerc con la Soft convince anche gli altri ad optare per questa mescola. Oscar Piastri ed Hamilton la montano per primi, così come Norris e Verstappen.

Dopo la seconda sosta, Leclerc riguadagna la seconda posizione e riesce a difendersi da un Norris aggressivo con la gomma Soft, ma non in grado di trovare lo spunto per il sorpasso. Dopo una fase in cui sembrava aver mollato, Norris si rifà sotto e riesce a scavalcare Leclerc, mentre Verstappen sbanca Austin e torna a credere nel mondiale. Prossimo appuntamento a Città del Messico domenica prossima.