Nissan, mossa estrema per salvarsi dalla crisi: c’è un nuovo clamoroso lancio

La Nissan è piombata in una situazione finanziaria preoccupante. Per risollevarsi sono uscite le prime immagine del nuovo SUV.

Continua la moda delle vetture a ruote alte e dal Giappone sta per arrivare un nuovo SUV che si mette in concorrenza con i top brand come Toyota. La Nissan, infatti, sta facendo una estrema fatica a contenere il successo della rivale, sempre più numero 1 al mondo per vendite. La concorrenza cinese inizia a essere un fattore anche per il vicino Paese del Sol Levante e i dazi americani hanno rappresentato un’altra stangata. La Nissan, dopo le dimissioni di Makoto Uchida, lo scorso 1° aprile 2025 insieme ad altri membri del consiglio di amministrazione, ha nominato il messicano Ivan Espinosa.

L’obiettivo dell’azienda è tornare a conseguire risultati in linea con le condizioni del mercato per una crescita di lungo periodo. Nissan sta vivendo una crisi profondissima da un paio di anni, cercando un’alleanza con la connazionale Honda, ma le trattative sono saltate poco tempo dopo l’annuncio ufficiale. Per rialzarsi arriverà il restyling della Nissan Ariya.

Svelata nel 2022 la Nissan Ariya non ha avuto il successo sperato. Il SUV elettrico si avvicinerà allo stile della nuova Leaf. Mostrerà le sue forme al Japan Mobility Show 2025, in programma dal 30 ottobre al 9 novembre, e dovrebbe presentare diverse migliorie tecniche, oltre che estetiche.

Nissan: il SUV Ariya si rinnova

Via il pannello nero della versione attuale, offrendo un muso in tinta con il resto della carrozzeria e nuove luci a sviluppo verticale, che riporta alla mente la sorella minore alla spina. Non emergono per ora dettagli della zona posteriore, ma è probabile che siano stati scelti nuovi fanali. Ci saranno novità anche nell’abitacolo. Ci sarà un nuovo software per l’infotainment griffato Google, probabilmente preso in prestito da quello usato da tempo da Renault.

A bordo spiccherà la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di utilizzare le batterie di trazione per alimentare e ricaricare device esterni, come monopattini elettrici. La nuova Nissan Ariya verrà commercializzata in Giappone all’inizio del 2026, ancora non sappiamo quando sbarcherà nel Vecchio Continente, ma ne sapremo di più al Japan Mobility Show 2025.