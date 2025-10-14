La Cina lancia la sfida alla Ferrari: arriva una mostruosa supercar che punta su un motore eccezionale

Ancora una volta, la Cina vuole sorprendere gli appassionati delle quattro ruote, ed un nuovo marchio è in arrivo con una supercar estrema. La sfida alla Ferrari è ormai già lanciata.

La Ferrari ha appena annunciato i propri piani per i prossimi anni, con l’avvento di ben 20 nuove auto previste tra oggi ed il 2030. A primavera arriverà la prima auto elettrica della storia del Cavallino, ed il futuro dell’offerta del Cavallino sarà basato sull’arrivo di supercar al 40% ibride, al 40% termiche ed al 20% elettriche. Tuttavia, dalla Cina è in arrivo una vera e propria offensiva alla casa di Maranello, un nuovo mostro di potenza che ha intenzione di scombinare i piani di tutti i produttori di supercar.

Nello specifico, il brand Great Wall ha intenzione di lanciare presto una sua supercar, di cui si è tanto parlato in questi ultimi mesi, e che appare ormai dietro l’angolo. L’obiettivo è quello di replicare il successo di altri brand del paese del Dragone, come la BYD Yangwang U9 e la Xiaomi SU7 Ultra, vetture in grado di sprigionare migliaia di cavalli elettrici e prestazioni di primo livello. Tuttavia, Great Wall ha deciso di realizzare una vettura spinta da motore termico, con tanto di un sistema Plug-In Hybrid utile ad aumentare le performance e ad ottimizzare consumi ed emissioni.

Great Wall, arriva una supercar con un motore V8

La nuova supercar del marchio Great Wall non ha ancora un nome e non c’è una precisa data di lancio, ma per il momento è stata diffusa solamente questa foto, un vero e proprio teaser con al fianco dell’auto, coperta da un telo, i manager più importanti dell’azienda. Sappiamo per certo che sarà spinta da un motore V8 di 4 litri Plug-In Hybrid, pur non essendo stata specifica la potenza massima. La vettura sarà dotata di un frontale inclinato, con una linea di cintura bassa.

Da quel poco che si può comprendere da questa foto, l’auto avrà delle carreggiate ampie, con prese d’aria protese di fronte ai parafanghi posteriori. Secondo ciò che è emerso, il motore sarà montato al posteriore, ma il segreto principale sarà nel prezzo. La supercar del brand Great Wall costerà circa 1 milione di yuan, vale a dire circa 120.000 euro al cambio attuale, ed il marchio che sarà usato non sarà Great Wall in prima persona, ma Confidence Auto. Presto andremo a scoprire maggiori specifiche tecniche, ma anche i marchi europei non possono dormire sonni tranquilli.