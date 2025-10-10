Una Ferrari viene lanciata a 340 km/h in autostrada: la follia che ha fatto il giro del web (VIDEO)

La Ferrari è nota per essere produttrice di auto di altissimo livello in termini prestazionali, e qualcuno ha deciso di mettere alla frusta una delle auto più belle della gamma. La velocità toccata è folle.

Chi acquista una Ferrari, oltre a poter contare su un portafoglio bello pieno di denaro, è sicuramente attratto dalle folli prestazioni che questi bolidi sono in grado di garantire. Con lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, le ultime auto del Cavallino hanno potenze che partono dai 700 cavalli in su, sino a toccare quota 1.200 sulla F80, spinta da un motore V6 biturbo che lavora in combinato con tre motori elettrici.

Tuttavia, nella gamma del Cavallino, ormai piena zeppa di modelli ibridi, c’è ancora spazio per il romanticismo, per chi è fan dei motori e dei sound di una volta, privi di tutte le diavolerie ibride di cui tanto si parla al giorno d’oggi. La Ferrari 12Cilindri è l’unica a montare ancora il V12 assieme al SUV Purosangue, modelli che rinunciano alla parte elettrica e che, pur avendo una potenza inferiore rispetto alle ibride, possiedono un DNA ancora purissimo, basato solo sulla forza dei motori termici. E c’è qualcuno che la 12Cilindri ha deciso di farla cantare su un’autostrada pubblica.

Ferrari, la 12Cilindri a 340 km/h sull’autobahn tedesca

Prima di raccontarvi quanto accaduto, ci teniamo a sottolineare che quanto vedrete non deve essere ripetuto, perché rischiereste di mettere a repentaglio la vostra vita e quella degli altri utenti della strada. Nel video qui pubblicato, caricato sul canale YouTube “AutoTopNL“, vediamo una Ferrari 12Cilindri che tocca i 340 km/h su un’autostrada tedesca, schivando, come se fossero dei birilli, tutte le altre auto. Sulle famose autobahn, almeno per la loro gran parte, non sono presenti i limiti di velocità, ed è per questo che gli esperti si recano da queste parti per testare i loro bolidi.

La Ferrari 12Cilindri è un vero e proprio siluro, spinto da un motore V12 da 6,5 litri, che offre sino ad 830 cavalli di potenza massima e 678 Nm di coppia, per uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in soli 2,9 secondi, e che impiega solo 7,9 secondi per toccare quota 200 km/h partendo da ferma. Insomma, abbiamo a che fare con un vero e proprio missile, e ciò che vedrete qui vi lascerà senza parole. La Ferrari 12Cilindri è stata spinta al limite su un’autostrada trafficata da altri veicoli, e le immagini sono a dir poco mozzafiato.