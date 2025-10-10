La Cina ha la soluzione per uccidere il diesel: la nuova auto ha lasciato tutti senza parole

di

Ancora una volta, la Cina sembra aver trovato il modo per far parlare di sé, lanciando un’auto che molti hanno descritto come l’ammazza diesel. Andiamo a scoprire quali sono i suoi punti di forza.

La Cina è diventata un punto di riferimento nel mercato delle quattro ruote da qualche anno a questa parte, ed alcuni dei suoi marchi hanno ormai acquisito una popolarità non da poco in territorio europeo. I loro segreti stanno nel prezzo di mercato più contenuto, nonostante l’elevata qualità e delle tecnologie di livello. BYD ne ha dato ulteriore conferma svelando al mondo la nuova Seal 6 DM-i Touring, vale a dire una station wagon che è disponibile in versione Plug-In Hybrid.

La Cina ha la soluzione per uccidere il diesel: la nuova auto ha lasciato tutti senza parole
Auto cinese – Tuttomotoriweb.it

Per conquistare la clientela europea, generalmente ostile alle auto elettriche, i marchi cinesi stanno ampliando la loro offerta di modelli ibridi ricaricabili, sino ad oggi con buoni risultati. La BYD Seal 6 DM-i sarà disponibile in Europa entro la fine del 2025, con lunghezza di 4,84 metri, offrendo di serie portellone posteriore ad azionamento elettronico, nuovi cerchi in lega da 18″, fari LED e barre sul tetto. A livello aerodinamico, la nuova station wagon cinese ha un coefficiente CX di 0,28, un risultato non da poco. Per chi volesse, è disponibile, con l’allestimento Comfort, anche l’illuminazione ambientale, così come un tetto panoramico che si può aprire ed i vetri oscurati al posteriore.

BYD, la nuova Seal 6 DM-i è un capolavoro e consuma poco

In termini tecnici, la nuova BYD Seal 6 DM-i Touring fa lega sul powertrain Super Hybrid DM-i, che si basa su un doppio motore elettrico ed una batteria Blade, prodotta internamente dalla casa cinese. Non manca il motore termico a benzina da 1,5 litri, che ha raggiunto l’efficienza termica del 43%. Sono due le potenze disponibili, una da 183 e l’altra, più spinta, da 212 cavalli, che regala sicuramente delle prestazioni più soddisfacenti. Come anticipato, uno dei segreti di quest’auto è il contenimento dei consumi, che regalano autonomie eccezionali.

BYD Seal 6 DM-i consuma poco
BYD Seal 6 DM-i in mostra (BYD) – Tuttomotoriweb.it

Nello specifico, l’autonomia totale è pari a ben 1.350 km, con un consumo combinato di 1,5 litri ogni 100 km, a conferma di quanto sia efficiente il sistema ibrido, così come il motore termico. Con il powertrain da 183 cavalli si possono toccare i 50 km da percorrere in modalità full electric, distanza che aumenta a 100 km se si opta per il motore più performante. La velocità massima è in entrambi i casi di 180 km/h, per uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in meno di 9 secondi.

