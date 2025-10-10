Il diesel ci saluta per sempre? La svolta è arrivata e la notizia è una mazzata per i clienti

Da diversi anni a questa parte, contro il motore diesel è partita una sorta di crociata da parte dell’Europa, ed i costruttori hanno diminuito gli investimenti in tal senso. L’ultimo aggiornamento fa male agli appassionati.

Sono tempi duri e ricchi di incertezza per il settore delle quattro ruote, ormai in caduta libera da diverso tempo sul territorio europeo. In tal senso, sembra essere ormai tracciata la strada per il diesel, un carburante che all’inizio degli anni Duemila dominava la scena, ma che da tempo i costruttori sviluppano in maniera sempre minore. Lo scandalo dieselgate che coinvolse la Volkswagen ha cambiato tutto, portando i brand a spingere nella direzione dell’elettrico.

I governi stanno imponendo delle direttive sempre più rigide contro i motori diesel, ed è così che i brand non sono più incentivati a produrre auto alimentate con questa tipologia di propulsore. A tal proposito, la Renault ha preso una decisione forte e che potrebbe segnare in definitiva il destino delle auto a gasolio, eliminando dalla gamma una delle sue auto più amate. Andiamo a scoprire di quale si tratta ed il motivo che c’è dietro ad una scelta tanto drastica quanto prevedibile.

Diesel, la Renault saluta per sempre la Clio a gasolio

C’erano state tante voci in tal senso, ma ora non ci sono più dubbi. La Renault Clio diesel non è più ordinabile, e stiamo parlando del modello noto come Clio dCi 100. La Clio a gasolio, dunque, esce definitivamente di scena, e la cosa è stata confermata anche dal sito web “Autoeveryeye.it“, che ha studiato con attenzione il configuratore della casa della Losanga. Da esso, infatti, non è più possibile ordinare la vettura, e chi vuole averla dovrà verosimilmente recarsi presso i concessionari ufficiali del marchio francese, dove potrebbe essere rimasta qualche scorta.

La Renault Clio, con motore a gasolio, non sarà più ordinabile come modello nuovo, ricordando che l’auto più venduta della storia di questo marchio è stata appena presentata in una generazione del tutto nuova. La Clio rinnovata sarà venduta solo con motori ibridi, GPL e benzina, e si potrà scegliere solo tra queste motorizzazioni nel prossimo futuro. Vedremo se ci sarà un passo indietro e se il diesel avrà nuove speranze.