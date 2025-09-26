L’eccezionale offerta della Dacia per l’amato modello: inizia a guidarlo a poco più di 6.000 euro

La Dacia vuole continuare a scalare le classifiche delle vendite, ed una nuova promozione può fare al caso del marchio rumena. Ecco il super prezzo che è stato appena reso noto.

In un mercato dell’auto che zoppica sotto tutti i punti di vista, sono pochi i marchi che possono pensare di guardare con ottimismo al futuro. Tra di essi c’è la Dacia, divenuta ormai un punto di riferimento in Europa, con la Sandero che continua ad essere l’auto più venduta d’Europa. Presto, la compatta del brand dell’Est Europa sarà protagonista di un restyling, con tanto di motore ibrido per la prima volta disponibile su questo modello.

La Dacia Sandero, nel 2027, accoglierà anche l’elettrico, cosa che accadrà anche per altri modelli della gamma. Nel frattempo, ha fatto il proprio esordio una nuova generazione di motori ibridi per i SUV Bigster e Duster, che aumenteranno l’efficienza ed il contenimento delle emissioni. Nelle prossime righe, vi porteremo alla scoperta di una super offerta pensata per la monovolume Jogger. Si tratta di un momento molto importante per i costruttori dopo l’estate, ed è la fase perfetta per ottenere quante più vendite possibile, anche mediante queste occasioni speciali.

Dacia, la Jogger tua con un anticipo di soli 6.450 euro

Al giorno d’oggi, chiunque, per acquistare un’auto nuova, fa attenzione a tutte le offerte che vengono messe a disposizione dai costruttori, così da potersi assicurare il prezzo migliore possibile. La Dacia ha lanciato una vantaggiosa promozione per la monovolume Jogger, lunga 4,55 metri, larga 1,78 metri ed alta 1,67 metri. Si tratta di un modello omologato per cinque o per sette persone, a seconda della versione che sceglie il cliente. Inoltre, è possibile procedere anche all’acquisto del modello con alimentazione GPL, che consente di diminuire le emissioni ed i consumi.

Come spesso accade, il grande vantaggio dei modelli Dacia sta nel prezzo d’acquisto estremamente contenuto, grazie anche ad una super promozione annunciata a settembre. La Jogger, che ha una velocità massima di 175 km/h e buone prestazioni, sarà tua a sconto grazie al finanziamento. Esso è basato su un anticipo di 6.450 euro e 36 rate da 145 euro al mese, con TAN al 4,49% e TAEG al 6,01%. Al termine del finanziamento, si potrà procedere al pagamento della maxi rata finale, che è pari a 12.486 euro. Un’offerta da sogno per un modello che sta, man mano, diventando sempre più popolare, e che in molti sono pronti ad acquistare.