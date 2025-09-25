La rivale interna della FIAT Panda fa già paura: il gioiello di Stellantis costerà pochissimo con la promozione

Il gruppo Stellantis gestisce la gran parte dei marchi italiani, ed una nuova rivale della FIAT Panda è ora in vendita ad un prezzo super scontato. Andiamo a scoprire i dettagli della super offerta.

Nata nel 1980 con la sua prima generazione, la FIAT Panda ha ottenuto un successo strepitoso, e preso compirà mezzo secolo di storia. Nel 2024 ne sono state vendute quasi 100.000 unità, confermandosi come l’auto più venduta d’Italia, un primato che ribadirà ancora una volta anche nel 2025, a meno di clamorosi ribaltoni. Tuttavia, ci saranno tanti avversari con cui confrontarsi d’ora in avanti, perché tante citycar a prezzi economici sono in arrivo.

Nelle prossime righe, andremo a scoprire un’offerta eccezionale, che è pensata da un brand del gruppo Stellantis e che si prepara a sfidare seriamente la concorrenza. Parliamo della Lancia Ypsilon di nuova generazione, prodotta a Saragozza, in Spagna, un modello che è stato svelato nel febbraio dello scorso anno. Dopo un buon avvio in termini di vendite, la Ypsilon ha deluso le aspettative, forse per via di un prezzo di mercato troppo elevato. Nel 2026 arriverà una versione dotata del motore termico e del cambio manuale a sei marce, con prezzi che saranno più bassi. Nel frattempo, c’è una promozione interessante e che varrà la pena valutare.

Auto, la Lancia Ypsilon a 17.900 euro fa tremare la FIAT Panda

La nuova proposta della Lancia per la Ypsilon è valida per la versione ibrida, quella che sta vendendo maggiormente rispetto all’elettrica. Il prezzo promozionale è pari a 17.900 euro oltre oneri finanziari e sarà vostra a rate da 129 euro al mese. Il tutto per 35 mesi, con uno sconto pari a 2.934 euro. La proposta è disponibile per tutta la gamma di allestimenti, e quello che vi abbiamo riportato è il prezzo minimo pensato per la variante entry-level, luelal base della compatta della casa di Torino.

Al momento, come anticipato, la Lancia Ypsilon può essere acquistata sia in versione ibrida a benzina che elettrica. Quella ibrida ha un motore 1,2 litri a benzina a tre cilindri e 110 cavalli di potenza massima, che lavora assieme ad un sistema ibrido da 48 Volt, con cambio automatico e-DCT a sei rapporto. I consumi e le emissioni di CO2 vengono così ampiamente limitati, e c’è anche la possibilità di percorrere diversi tratti di strada in modalità solamente elettrica. La FIAT Panda, di certo, non potrà più dormire sonni tranquilli.