Carlos Sainz entra nella storia: eguagliata una leggenda della F1, a Baku ha completato un’impresa

Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha visto Carlos Sainz chiudere in terza posizione, conquistando il terzo posto al volante della Williams. Questo risultato gli ha permesso di eguagliare una leggenda della F1.

Il mondiale di F1 ha fatto tappa a Baku, una gara sorprendentemente noiosa rispetto alle precedenti edizioni del GP di Azerbaijan, ma che ha comunque fornito dei risultati a sorpresa. Max Verstappen ha dominato e si è riportato a -69 da Oscar Piastri nel mondiale, sfruttando al meglio la battuta d’arresto dell’australiano. Carlos Sainz ha conquistato il 28esimo podio in carriera, il primo da quando corre per la Williams, una squadra che appare in netta ripresa dopo aver passato degli anni a dir poco funesti.

Sotto la guida di James Vowles, il team di Grove è saldamente al quinto posto nel mondiale costruttori, con 70 punti ottenuti da un solido Alexander Albon e 31 dallo spagnolo, il quale pare essersi finalmente sbloccato dopo una stagione molto dura. Sainz ha capitalizzato al meglio la splendida prima fila conquistando in qualifica, imprimendo un ritmo gara impressionante, e giocandosi a lungo anche la piazza d’onore, venendo poi beffato dalla tattica Mercedes che ha consentito a George Russell di chiudergli davanti. Con il podio maturato in Azerbaijan, il pilota madrileno ha eguagliato una leggenda del motorsport.

Sainz, podi con Ferrari, Williams e McLaren come Prost

Con il risultato ottenuto a Baku, Carlos Sainz ha eguagliato Alain Prost, l’unico in F1, sino ad oggi, a giungere a podio con Ferrari, Williams e McLaren. Alain ottenne un totale di 63 podi con il team di Woking, per il quale corse dal 1984 al 1989, vincendo la bellezza di tre titoli mondiali. In seguito, ha gareggiato per la Ferrari dal 1990 al 1991, ottenendo 14 podi, e sfiorando il titolo mondiale proprio nel 1990, perdendo però il confronto contro la McLaren di Ayrton Senna.

La sua ultima stagione, Prost la trascorse in Williams, vincendo il suo quarto titolo e conquistando ben 12 podi. Passando all’analisi dei podi ottenuti da Sainz, ne sono arrivati 2 in McLaren, in Brasile nel 2019 ed a Monza nel 2020. In seguito, Carlitos ha ottenuto 25 podi al volante della Ferrari, con un totale di 4 vittorie nelle stagioni che vanno dal 2021 al 2024. Al debutto con la Williams, il figlio del due volte campione del mono rally non ha avuto una stagione semplice, surclassato nel confronto interno da Alexander Albon, ma alla prima occasione utile ha dimostrato ciò che vale, scrivendo un pezzo di storia di questo sport.