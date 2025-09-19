Nasce una nuova categoria di auto in Europa: potrebbe tornare anche una mitica FIAT del passato

L’Europa ha il dovere di salvare il settore automotive, e potrebbe basare il rilancio su una nuova categoria di auto. Anche una tra le più gloriose FIAT del passato potrebbe avere una seconda vita.

Il mercato dell’auto in Europa è al collasso, sotto la morsa della UE che punta sull’elettrico, senza prendere atto del fatto che i modelli ad emissioni zero non sono graditi dalla clientela. Il gruppo Stellantis ha più volte chiesto nuove regole per lanciare una categoria di auto low cost, ed è proprio questo ciò che potrebbe accadere. Una nuova generazione di vetture potrebbe essere rappresentata dalle piccole E-Car da massimo 15.000 euro, di cui si è iniziato a discutere con insistenza.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha ribadito che il futuro dell’auto nel Vecchio Continente debba essere basato su auto prodotte nei nostri territori. Sono molti gli aspetti da chiarire, a partire dal nome. La E di E-Car potrebbe essere utilizzata sia per il fatto di indicare la produzione di queste auto sul territorio europeo, ma anche per identificare una serie di piccoli veicoli elettrici. I dubbi, dunque, sono molti, ma ciò che è certo è che vedremo presto una nuova generazione di modelli dalle dimensioni contenute e dai prezzi convenienti.

Auto, ecco le E-Car da 15.000 euro e la FIAT 126 può tornare

Secondo quanto emerso dal tavolo andato in scena il 12 di settembre scorso, le nuove E-Car potrebbero essere alimentate da sistemi Mild Hybrid e non da motori elettrici, così da confermare la presenza a bordo di un motore termico, cosa che permetterebbe di risparmiare e non poco sui costi di produzione. L’idea di una vettura totalmente fatta in Europa andrebbe infatti a scontrarsi con il discorso delle batterie, qualora si dovesse puntare sull’elettrico, dal momento che le celle vengono quasi del tutto prodotte in Cina ed in Asia in generale.

Jean-Philippe Imparato, il responsabile di Stellantis per l’Europa, aveva detto, al Salone di Monaco di Baviera, l’IAA Mobility 2025, che nell’idea del gruppo le E-Car devono essere delle auto a benzina con sistema Mild Hybrid, con velocità massima non superiore ai 120 km/h.

C’è anche chi ha iniziato a sognare il ritorno della mitica FIAT 126, che un paio di anni fa era stata immaginata dai designer digitali di MA-DE Studio, ed un modello così compatto potrebbe essere perfetto per rappresentare la nuova categoria. In ogni caso, se la scelta dovesse propendere per il Mild Hybrid a benzina piuttosto che per l’elettrico, si tratterebbe di un segnale forte contro la diffusione delle sole vetture ad emissioni zero.