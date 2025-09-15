Occasione da sogno per gli amanti della Jeep: Stellantis annuncia i super sconti, sino a 19.000 euro di tagli

Siamo alla vigilia del debutto degli incentivi statali, ma Stellantis, con il marchio Jeep, ha deciso di muoversi in anticipo. Ecco gli sconti previsti per la gamma del marchio a stelle e strisce.

La Corte dei Conti ha dato il via libera al piano dei contributi statali per l’acquisto delle auto elettriche, e la Jeep ed il gruppo Stellantis hanno deciso di spingere in questa direzione. Su una serie di SUV in pronta consegna, gli incentivi statali saranno raddoppiati per circa due settimane, con la possibilità di sfruttare dei vantaggi incredibili e di acquistare a prezzi ancor più vantaggiosi.

Nello specifico, ai clienti che possono beneficiare di 9.000 euro di incentivi statali, la Jeep garantisce un altro extra di 9.000 euro di vantaggi, e per coloro che non accedono all’incentivo per le BEV, sono comunque garantiti 9.000 euro di sconto. Viceversa, per i clienti Jeep che non hanno intenzione di acquistare un veicolo elettrico sono previsti comunque degli incentivi per accedere a modelli a benzina, ibridi, ma anche Plug-In Hybrid. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, la super occasione per i clienti.

Jeep, raddoppiati gli incentivi statali sino al 26 di settembre

A seconda della motorizzazione scelta, sulla Jeep Avenger è possibile subito richiedere un incentivo che va dai 1.000 ai 3.500 euro, sul sito ufficiale del marchio di Stellantis. L’Avenger è stato il modello di SUV più venduto in Italia ad agosto, e con tali promozioni può diventare ancor più ambito. L’incentivo per la Renegade e-Hybrid è pari a 6.500 euro, che diventano di 7.500 euro per la 4xe Plug-In Hybrid. La Compass e-Hybrid sarà scontata sino ad 8.000 euro, mentre si sale addirittura a 1.250 euro per la Compass 4xe Plug-In Hybrid.

Renegade e Compass offrono oggi l’edizione speciale North Star, che ha uno stile differente, con dotazioni d’alta gamma, ed è l’occasione perfetta per portala a casa. La Grand Cherokee 4xe e la Wrangler sia a benzina che Plug-In Hybrid, gli sconti arrivano sino a 19.000 euro. I vantaggi promessi dalla Jeep sono già disponibili ed hanno validità sino al 26 di settembre, il che significa che ci sono ancora un paio di settimane per poterne far uso. Vi consigliamo di non farveli sfuggire per alcun motivo al mondo.