Errore clamoroso della FIAT: svelato il prezzo super del nuovo modello, clienti in estasi

La FIAT sta preparando diverse novità per la propria gamma del futuro, e per un errore davvero inspiegabile, è stato pubblicato il prezzo di lancio di uno dei modelli più attesi in assoluto.

In casa FIAT si guarda al futuro, con la consapevolezza che la gamma avrà bisogno di una bella svecchiata. Dopo il lancio della 600 e della Grande Panda, toccherà ad una nuova 500 Hybrid che presto sarà prodotta a Mirafiori. Le grandi novità saranno poi rappresentate dalla Panda Fastback e dalla Giga Panda, due nuovi SUV che nasceranno sulla base della Grande Panda, e che saranno prodotti in Marocco, nello stabilimento di Kenitra. Dunque, anche loro verranno prodotte fuori dai nostri confini, non certo una bella notizia per l’Italia.

Secondo alcune voci, la FIAT potrebbe pensare a reintrodurre anche la Punto, un’indiscrezione lanciata tempo fa dal CEO Olivier Francois, e con l’avvento di Antonio Filosa nel ruolo di leader del gruppo Stellantis, l’ipotesi potrebbe prendere piede. Nel frattempo, la casa di Torino ha commesso un clamoroso errore rivelando il prezzo della Grande Panda a benzina, una vettura che verrà svelata a breve e che presto sarà consegnata ai clienti. I prezzi sono stati prima pubblicati e poi rimossi, ma qualcuno ha fatto in tempo a salvare i dati utili.

FIAT, la Grande Panda a benzina costerà solo 14.950 euro

Alcuni screenshot pubblicati sul sito web “Autoeveryeye.it“, la FIAT Grande Panda a benzina potrebbe partire da soli 14.950 euro. La casa di Torino pare abbia pubblicato per errore le cifre con cui sarà possibile acquistare questo modello, per poi rimuoverle, ma quando era ormai troppo tardi. Si tratterà di un prezzo promozionale, con un’offerta basata su un anticipo pari a 3.357 euro, per poi versare 35 comode rate da 141 euro al mese. La maxi rata finale avrà un valore di 9.405 euro.

Il TAN, al solito per i modelli di casa FIAT, sarà fisso al 5,99%, con TAEG al 9,17%. Il pacchetto andrà in scadenza il prossimo 30 di settembre, cosa che ci fa pensare che il lancio della Grande Panda a benzina è ormai dietro l’angolo. Il Moore che la spingerà sarà un nuovo 3 cilindri a benzina PureTech con cambio manuale, così da rifarsi alla tradizione e mettendo da parte il cambio automatico ed i motori elettrici ed ibridi. Vedremo se il modello sarà apprezzato dalla clientela, ma un prezzo di questo tipo ci fa pensare che sarà molto attenzionata da tutti.