Questa Lamborghini è “addobbata” per Natale: il mostro di potenza che ha stupito tutti

La Lamborghini vive un momento storico molto positivo, ed ora emerge un modello che appare pronto per le feste di Natale, seppur con largo anticipo. Andiamo a scoprire quali sono i suoi segreti.

Se il mercato delle quattro ruote è in grave crisi in Italia, il segmento delle supercar va invece a gonfie vele, come testimoniato dai numeri di Ferrari e Lamborghini. Nello specifico, la casa di Sant’Agata Bolognese è in continua ascesa, e potrebbe chiudere il 2025 con vendite in ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. Rohana Wheels ha pubblicato su Instagram alcuni scatti molto curiosi, che ritraggono una Revuelto dotata di un look mai visto in precedenza, e che rimanda alle feste natalizie.

Come potrete vedere dallo scatto presente in basso, notiamo una livrea rossa con cerchi e parti della carrozziera in bianco, che ricordano i toni della tuta di Babbo Natale. In molti potrebbero obiettare che il rosso è storicamente un colore Ferrari, ed è raro vedere una Lamborghini “vestita” in questa maniera. Tuttavia, l’impatto è davvero eccezionale, e dimostra che la Revuelto non ha niente da invidiare alle auto del Cavallino addobbata in salsa natalizia.

Lamborghini, ecco la Revuelto di Rohana Wheels

Le ruote della Lamborghini Revuelto realizzata da Rohana Wheels sono prodotti dal marchio californiano, e sono il modello RFG25. Esse costano 1.500 dollari l’una, ed è possibile scegliere misure che vadano dai 18″ sino addirittura ai 24″. Il colore è il Gloss White, un bianco brillante, che spicca in contrasto con la vergine rossa della Revuelto. Per quanto riguarda la parte meccanica, non sono stati effettuati interventi di sorta, dal momento che la supercar di Sant’Agata Bolognese è già perfetta così come è stata concepita dai tecnici.

Ed infatti, viene confermato il motore V12 da 6,5 litri che lavora con tre motori elettrici, per 1.015 cavalli di potenza massima, che la rendono una belva in grado di toccare i 350 km/h di potenza massima. Lo scatto tra 0 e 100 km/h viene completato dalla Lamborghini Revuelto in appena 2,5 secondi. Il paraurti anteriore resta affilato, con dei pannelli laterali taglienti ed un diffusore posteriore dotato di quattro alette. C’è anche il doppio terminale di scarico, con fari posteriori a forma di Y. Dunque, non c’è stato alcun intervento da questo punto di vista, e c’è da dire che le modifiche apportate l’hanno resa ancor più estrema e bella da osservare.