Incidente terribile in pista: le condizioni del pilota portato in ospedale

Il Motorsport può essere molto pericoloso, specialmente in contesti come il GP di Man dove i motociclisti raggiungono il limite già nella prove.

Chi corre in moto è consapevole dei suoi rischi. Già viaggiare a velocità di crociere sulle strade di tutti i giorni può condurre a incidenti fatali, immaginarsi spremere ogni centimetro di un circuito cittadino per strappare un tempo record. I centauri sono una razza a parte. E’ inutile spiegare cosa spinge un rider a fronteggiare il brivido di tragici infortuni o della morte, non entreremo mai nella testa di un pilota che partecipa alla sfida dell’Isola di Man.

Proprio per il lungo elenco di morti il TT ha il sapore di una impresa per i centauri. Garry Broughton, pilota della classe leggera del Manx Grand Prix, è stato ricoverato in ospedale a causa di un bruttissimo incidente. A differenza del TT professionistico dell’Isola di Man, il Manx GP propone un’esperienza di gara più accessibile. Organizzato nell’arco di due settimane a fine agosto, l’evento richiama piloti e appassionati da tutto il mondo per vivere sfide emozionanti.

Tragico incidente sull’isola di Man

In occasione delle prove di martedì scorso, Broughton ha avuto un incidente durante la sessione Lightweight/Supertwin del Manx Grand Prix. È stato trasportato in elicottero al Noble’s Hospital e da allora è stato trasferito in un altro ospedale vicino. Le sue condizioni sono state definite “gravi”, si legge sul comunicato del Manx Grand Prix. Date un occhiata al video YouTube del canale UBN NEWS.

“Garry Broughton, moto numero 35 nella classe Supertwin/Junior, è caduto da Joey’s durante la terza sessione di qualificazione del Manx Grand Prix 2025. È stato trasportato in elicottero al Noble’s Hospital per ulteriori accertamenti”, si legge in un comunicato del Manx Grand Prix, pubblicato sul social media.

Garry è stato trasferito nella strutta Aintree. Le sue condizioni sono state dichiarate gravi e continua a essere valutato e a ricevere cure per le ferite riportate. “Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni saranno pubblicati a tempo debito”. L’incidente di Broughton ha fatto scattare l’allarme per il secondo giorno consecutivo al Gran Premio di Man, dopo che Andy McAllister ha riportato delle ferite al braccio in un crash poche ore prima che ha determinato l’annullamento di quasi tutta la giornata di prove di lunedì scorso. La caduta di Broughton è avvenuta verso la fine della sessione Supertwin/Junior. Jamie Williams è stato il più veloce nella classe Manx Grand Prix Senior, mentre Andrew Farell nella categoria Junior.