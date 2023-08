SBK, altro lutto drammatico: il pilota è morto dopo il tragico incidente

Il Gran Premio di Manx sarebbe dovuto essere una festa del motociclismo, ma nelle seconde prove libere è scomparso un altro pilota. Seconda fatalità dopo la morte di Gary Vines.

Nella centesima edizione del Manx GP, la seconda Road Race più nota dell’Isola di Man, ha riservato un’altra spiacevole sorpresa. Vi avevamo raccontato della scomparsa del trentatreenne Gary Vines, di Colchester. Il rider non era a sopravvissuto a causa delle ferite subite nel crash nei dintorni di Ballagarey.

Stavolta è stato un veterano a perdere il controllo della moto e a perdere la vita. Ian Bainbridge, 69 anni, è la seconda vittima del GP di Manx 2023. La seconda qualifica è stata interrotta, prematuramente, a causa del botto. Come confermato dall’organizzatore, Ian Bainbridge, è morto sul colpo dopo la caduta. Non c’è stato nulla da fare.

Purtroppo il Motorsport regala gioia ma anche dolori inaspettati. Ian aveva una lunghissima esperienze in sella alle moto derivate da quelle di serie. Il Gran Premio di Manx è cominciato domenica scorsa con la prima sessione di qualifiche. Dopo pochi minuti è arrivata la tragica notizia dell’incidente del britannico Gary Vines, vincitore della gara Newcomers B al suo esordio sullo Snaefell Mountain Course, nel 2015.

STATEMENT ON BEHALF OF THE MANX GRAND PRIX

The Manx Grand Prix Races is deeply saddened by the passing of Ian Bainbridge, who lost his life in an accident in Tuesday evening’s qualifying session. pic.twitter.com/khouXweEZ9

— Manx Grand Prix (@ManxGrandPrix) August 23, 2023