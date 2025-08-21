L’auto dei miracoli della FIAT che vende tantissimo ma nessuno può comprarla in Italia

di

Vi sono FIAT che all’estero viaggiano su numeri clamorosi, ma alle nostre latitudini non sono disponibili sul mercato. Un nuovo traguardo è stato tagliato in Brasile.

Vi sono FIAT che hanno fatto la storia e hanno cambiato l’Italia e altre che, invece, hanno riscosso grande successo su mercati esteri. Il minimo comune denominatore è sempre lo stesso, ovvero auto economiche e comode per la città che non temono delle gite fuori porta.

I numeri della FIAT
FIAT: il modello della svolta (Ansa) Tuttomotoriweb.it

In Sud America, date anche le difficoltà economiche, le famiglie cercano vetture low cost che possano rispondere a tutte le esigenze. La Argo è basata su una piattaforma chiamata FCA MP1 ed è stata creata con l’obiettivo di sostituire due automobili: la Palio di seconda generazione e la Punto brasiliana, diventando un punto di riferimento sul mercato sud americano. Nel segmento B sfida la Chevrolet Onix e la Hyundai HB20, proponendo una qualità costruttiva piuttosto valida che ha fatto breccia sul mercato latinoamericano.

Le motorizzazioni FireFly termiche sono entrambe aspirate e sono le seguenti: un 1.0 litri 3 cilindri da 77 CV e un 1,3 litri 4 cilindri da 109 CV. La versione top di gamma è chiamata HGT e vanta un motore 1,8 litri eTorq a 4 cilindri in linea da 139 CV dotato di trasmissione automatica a sei velocità. E’ stata svelata la versione Trekking, variante in stile Crossover SUV che si differenzia per un assetto rialzato di 40 millimetri e protezioni in plastica grezza. La Trekking dispone del solo motore 1.3 Firefly alimentato a benzina o bioetanolo e la trazione è anteriore. Inoltre, i cerchi in lega hanno un design specifico per questa versione. A fine luglio 2022 la vettura viene sottoposta a un leggero restyling di metà carriera, presentando delle migliorie estetiche.

I numeri della Argo

La vettura FIAT ha raggiunto il traguardo delle 600.000 unità vendute in Brasile. Creata presso lo Stellantis Automotive Center di Betim, Minas Gerais, la berlina è stata la terza auto più venduta nel Paese a luglio e, oltre al Brasile, è commercializzata in altri 10 Paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Uruguay.

L’auto delle svolta della FIAT
FIAT: i numeri della Argo (media press) Tuttomotoriweb.it

Fin dal suo lancio, FIAT Argo ha dimostrato la sua forza e l’elevato livello di competitività sul mercato. Con 600.000 unità vendute, si è affermata come uno dei pilastri della nostra gamma di prodotti in Brasile, combinando design, robustezza e tecnologia con il DNA FIAT. Il successo di Argo è direttamente legato alla sua capacità di offrire un’esperienza cliente completa con grande comfort, connettività e sicurezza in una berlina versatile dal look accattivante”, ha assicurato Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Gestione cookie