La Opel lancia la “Ferrari di Stellantis”? Il nuovo modello di punta è pronto al lancio

Al Salone di Monaco del 2025, previsto nel mese di settembre, arriveranno grandi novità da parte di Opel e del suo alter ego britannico, ovvero Vauxhall. Ecco cosa stiamo per scoprire.

Martedì 9 settembre inizierà uno degli eventi più amati ed attesi dagli appassionati del mondo dei motori, ed anche dalle case stesse, il Salone di Monaco di Baviera 2025. La Opel è uno dei brand più attenzioni dopo la diffusione di alcuni concept nelle ultime ore, e lo farà con il suo marchio e con l’alter ego Vauxhall, che è attivo nel Regno Unito. Sono stati svelati pochi scatti, ma l’obiettivo è quello di riportare al centro del progetto la sportività della casa.

Al momento, non c’è una certezza sul nome della nuova sportiva, ma in molti credono che si possa sognare il ritorno della Opel Manta, con linee poco chiare, ma che fanno pensare a dei tagli netti e proporzioni basse. E la linea della silhouette è quella di una coupé, una tipologia di vettura che, con il passare degli anni, è passata in secondo piano, surclassata dalla moda dei SUV.

Opel, in arrivo la nuova Concept Car GSE che punta in alto

L’IAA Mobility 2025, dai più conosciuto come il Salone di Monaco di Baviera, sarà il teatro per scoprire la nuova Concept Car che Opel lancerà con il marchio GSE, che oggi si identifica con le sportive elettriche. Florian Huettl, il CEO della casa tedesca di proprietà del gruppo Stellantis, ha così annunciato: “La nostra prossima Concept Car farà nuovamente battere forte il cuore. Anticiperà i modelli futuri e stupirà con il suo design mozzafiato, oltre che piacere agli appassionati di auto di tutto il pianeta. Molto presto, renderemo noti maggiori dettagli, vi consigliamo di restare sintonizzati“.

La Opel, nel mese di giungo, ha annunciato che la Mokka GSE non resterà solo una Concept Car, ma verrà prodotta in serie e sarà la prima auto ad alte prestazioni ed alimentata a batteria del marchio. L’obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità dell’elettrico nel mondo delle performance più elevate, andando così a legare il passato sportivo del marchio con il futuro delle emissioni zero. Vedremo cosa ci regalerà la casa tedesca, che vuole tornare a stupire.