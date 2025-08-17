Il segmento dei SUV è sempre più competitivo, ed ora arriva una novità importante sul mercato con un modello da oltre 200 cavalli ed una buona autonomia. L’obiettivo è conquistare il mercato europeo.

Un nuovo SUV irrompe sulla scena europea, e punta a portare la tecnologia elettrica al centro della scena. Si tratta di Jaecoo E5, modello del gruppo Chery che arriva dalle nostre parti, con un design pensato per conquistare una clientela molto vasta, buone prestazioni ed un prezzo competitivo. La lunghezza è contenuta a 4,38 metri, in modo da renderlo interessante anche per le strade cittadine.

Sulla versione full electric c’è un frontale con linee pulite e ben più chiuse rispetto alla versione termica. Tra i gruppi ottici anteriori emerge il logo Jaecoo, che fornisce un look ancor più moderno. Le proporzioni della carrozzeria sono essenziali, con una buona dose di eleganza a disposizione di chi la acquista. A bordo c’è un display verticale da 12,3″ che gestisce l’infotainment, a cui poi si aggiunge una strumentazione del tutto digitale. C’è poi un’illuminazione ambientale che può essere personalizzata, con ricarica senza fili per lo smartphone ed un impianto audio Sony a sei altoparlanti.

Jaecoo, il nuovo SUV E5 costa solo 31.900 euro

Il SUV Jaecoo E5 ha un bagagliaio da 480 litri, che può essere ingrandito sino a 1.180 litri andando ad abbattere i sedili posteriori. Il motore è da 204 cavalli, lo stesso dell’Omoda 5 EV, con una batteria da 61,1 kWh ad alimentarlo. In questo modo, si ottiene un buono scatto tra i 0 ed i 100 km/h che si completa in appena 7,7 secondi, per un’autonomia. complessiva di 400 km secondo il ciclo WLTP. La potenza massima della ricarica rapida è di 80 kW in corrente continua, e si può così passare dal 30% all’80% della carica in appena 27 minuti. La trazione è anteriore, ma nonostante questo, si comporta alla grande anche nel fuoristrada.

Il sistema di telecamere panoramiche a 540° facilita le manovre in ogni condizione, con visuale completa dell’ambiente che c’è attorno. Inoltre, c’è maggiore sicurezza sia in città che sui terreni meno idonei, con angoli di attacco ed uscita di 20° e 30°. Il nuovo SUV Jaecoo E5 osta 31.900 euro in Europa, 27.505 sterline nel Regno Unito, un prezzo sicuramente interessante e che lo rende un modello di punta per la gamma del colosso cinese.