Brutto infortunio per il campione Ducati, c’è sangue dappertutto: immagini spaventose, trasportato in ospedale

L’ex alfiere di punta della Ducati, Troy Bayliss, è stato protagonista di un terribile incidente. Le condizioni del pilota dopo il botto.

In sella ad una moto occorre sempre stare attenti. Gli infortuni più gravi nemmeno i campioni sono in grado di evitarli in alcune circostanze. La carriera di Bayliss è stata gloriosa. Prima di diventare il numero 1 in SBK il centauro australiano ha vinto il campionato britannico Superbike nel 1999. La sua carriera è cominciata nel motocross e sullo sterrato del dirt track, riuscendo a farsi notare per la sua velocità. Di talento Troy ne aveva, ma era il suo coraggio a fare la differenza.

La famiglia non aveva grandi possibilità economica. Cominciò a lavorare come carrozziere, specializzandosi nella verniciatura a spray. Nell’ambiente delle corse, infatti, venne riconosciuto come il Carrozziere. A 23 anni riuscì ad iscriversi al campionato 250SP australiano con una Kawasaki KR-1, e a passare nella classe 600 nella annata seguente. Fu protagonista del campionato australiano 600 dove si classificò sesto, migliorandosi l’anno successivo quando arrivò al secondo posto.

Brutta botta per Bayliss

Troy non ha mai mollato, nemmeno nelle difficoltà. Il team Kawasaki Australia, la squadra ufficiale del marchio di Kobe nel campionato nazionale Superbike, gli tese una mano in una fase in cui non aveva più possibilità di finanziare la sua carriera. A 28 anni tanti piloti sono già paghi, mentre l’australiano ebbe la grande chance di debuttare nel Motomondiale, in sostituzione dell’infortunato Noriyasu Numata nel team olandese Molenaar Suzuki al Gran Premio d’Australia. Arrivò sesto all’esordio in classe 250, lottando per il podio.

La sua carriera è stata costellata di trionfi: 52 gare vinte in 156 apparizioni in SBK. Ben 94 podi che gli sono valsi 3 riconoscimenti iridati. A Valencia in MotoGP con una wild card nel 2006 arrivò primo. Dopo gara-2 di Buriram, nel 2015, annunciò il suo definito ritiro dalla Superbike. Oggi segue la carriera di suo figlio Oliver. Troy ha avuto brutto crash che lo ha condotto dritto in ospedale con 7 costole rotte, un polmone perforato e una clavicola fratturata. Attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram Troy Bayliss ha comunicato di aver subito un infortunio.

“Ieri ho fatto un breve giro sul carro attrezzi (l’ambulanza, ndr). Grazie a chi mi ha visto per terra sul tracciato. Ho sette costole rotte, un polmone perforato e una clavicola fratturata“. Il pilota, campione del Mondo Superbike nel 2001, 2006 e 2008, si era fratturato la caviglia nei giorni precedenti. Si riprenderà, come ha sempre fatto in carriera.