Auto elettriche, la Cina è 10 anni avanti: svelato un SUV con un’autonomia che in Europa ci sogniamo

In Cina stanno commercializzando delle vetture straordinarie che farebbero faville anche in Europa. Ecco l’autonomia record di un nuovo modello.

Se ci fosse meno pregiudizio, le auto cinesi avrebbero un boom anche alle nostre latitudini. Gli italiani sono molto legati alla tradizione e preferiscono evitare l’acquisto di EV asiatiche. Del resto, la Cina è avanti di 10 anni sulla tecnologia e ha messo in mostra un mostro a ruote alte che non ha nulla da invidiare ai top brand del Vecchio Continente, tra l’altro a un prezzo inferiore per il mercato locale.

L’auto elettrica non ha riscaldato i cuori degli appassionati italiani anche per una mancanza di una rete estesa di colonnine di ricarica. Le poche che si trovano libere sono spesso rotte o presentano dei malfunzionamenti. Solo la Cina sta sfruttando il potenziale sulla produzione di queste nuove tecnologie, con un netto vantaggio sulle materie prime. I nuovi marchi del Paese del Dragone hanno avviato la loro offensiva nel Vecchio Continente, non lasciandosi troppo influenzare dalle politiche protezionistiche americane.

Persino l’ex CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, ha ammesso che la Cina ha un vantaggio di circa 10 anni sul resto del mondo. Un colosso cinese ha creato un nuovo tipo di motore elettrico ancor più prestazionale ed efficiente.

Il SUV full electric di GAC Motor

Svelato da GAC Motor, il motore Quark Electric Drive 2.9 ha consentito l’autonomia di quasi altri 150 km. I sistemi elettrici del brand cinese diventano più potenti, risparmiando anche sulla capacità delle batterie. I nuovi sistemi e-REV hanno consentito aumentare la distanza e di poter percorrere tra una carica e l’altra di altri 150 km, un balzo in avanti clamoroso. Secondo quanto comunicato, l’efficienza del nuovo Quark 2.0 raggiunge il 98,5%, con una densità di potenza pari a 13 kW/kg, con una maggior coppia.

I giri al minuto hanno toccato quota 30.000, ed anche le prestazioni ne andranno a beneficiare. La tecnologia Quark verrà presto applicata alla gamma di GAC Motor, andando a limitare di ben 90 miliardi di kW all’anno il consumo di energia, secondo i dati forniti dal colosso cinese. Un balzo in avanti notevole per i modelli che stanno facendo il boom di vendite nel Paese del Dragone Rosso.