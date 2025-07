Il SUV che sta facendo faville sul mercato: ha il GPL di serie e un prezzo alla portata di tutti

In Italia sono ancora tanti gli automobilisti che sono alla ricerca di un motore GPL di qualità. Scopriamo la soluzione a ruote alte che vende tantissimo.

In Italia c’è l’esigenza di guidare auto economiche e che portino lontane. Per questo l’alimentazione GPL continua a essere un punto di riferimento assoluto per chi vuole risparmiare dal distributore. I SUV sono sempre vendutissimi in Europa. La combinazione di queste due esigenze sta portando diverse Case a realizzare auto spaziose e confortevoli, improntante sulla versatilità per un uso urbano, ma anche per viaggi fuori porta. L’offerta risulta ricca e c’è da sfregarsi le mani anche sul mercato dell’usato.

Gli Sport Utility Vehicle rappresentano la soluzione ideale per coloro che desiderano auto complete e con un buon bagagliaio. Con la crisi le famiglie possono concedersi una sola auto e, alla fine, tutti stanno scegliendo i SUV per uniscono più concetti in una unica soluzione. La Casa francese Renault ha deciso di investire molto sul fronte GPL, contando anche sui successi commerciali delle Dacia. La Renault Captur è tra i SUV preferiti sul mercato perché ha ancora spazio sotto al cofano per il GPL. Una soluzione che i burocrati del green non amano ma che rappresenta una opzione economica per i proprietari.

L’offerta top di Renault

La Renault Captur Techno ECO – G 100 è stata proposta con uno sconto di 1.800 euro in caso di permuta e rottamazione. L’azienda ha messo a disposizione un comodo finanziamento (TAN 6,99% – TAEG 8,38%). La proposta dell’azienda è stata la seguente: pagamento di un anticipo di 6.650 euro, e il resto della somma in rate mensili da 119 euro l’una. E la maxi rata finale? Da 16.544 euro oppure si può pensare di restituire o sostituire il SUV.

Tenete a mente che la vettura, in caso di finanziamento, non può superare un limite di 30.000 Km. Alla restituzione si deve pagare una ulteriore tassa di 0.10 euro per ogni chilometro in eccesso. Questa offerta è valida per le vetture offerte in pronta consegna direttamente in showroom, se c’è ancora disponibilità.