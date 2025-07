Max Verstappen ha scelto il suo futuro? Ora manca solo l’ufficialità, ecco dove correrà nel 2026

Il futuro di Max Verstappen è oggetto di indiscrezioni da diversi giorni, ma ora non dovrebbero esserci più dubbi in vista del 2026. Il quattro volte campione del mondo non ha più la possibilità di cambiare aria.

Il Gran Premio del Belgio è stato tutto sommato deludente per Max Verstappen, a causa di una Red Bull che ha forse caricato troppo l’assetto della RB21, impedendo all’olandese di attaccare la Ferrari di Charles Leclerc per il podio. Dopo il capolavoro della Sprint Race, vinta tenendo dietro le due McLaren, l’olandese ha commesso un errore in qualifica, che si è portato dietro per tutta la gara. Il distacco da Oscar Piastri è ora di 81 punti, un gap impossibile da recuperare considerando la superiorità della MCL39.

Verstappen, così come era già accaduto a Lewis Hamilton qualche anno fa, non agguanterà il record di cinque titoli mondiali consecutivi conquistato da Michael Schumacher tra il 2000 ed il 2004, ai tempi del dominio in Ferrari. Nel frattempo, pare che il futuro dell’olandese sia stato finalmente definito, ponendo fine ad una telenovela che dura da quasi un mese. Verrebbe da dire, alla luce di quello che è l’esito delle trattative, che è stato fatto tanto rumore per nulla.

Verstappen, anche nel 2026 sarà pilota Red Bull

Poche ore dopo la bandiera a scacchi del Gran Premio d’Austria, SKY Sport F1 Italia aveva dato per quasi fatto il passaggio di Max Verstappen alla Mercedes, parlando di trattative ben avviate tra le parti. Meno di un mese dopo, gli olandesi del “The Telegraaf” riportano l’esatto opposto. Il figlio di Jos resterà alla Red Bull anche nel 2026, visto che la clausola prevista sul suo contratto (che scadrà alla fine del 2028) non potrà essere attivata. Il motivo? L’olandese sarebbe dovuto giungere alla pausa estiva fuori dalla top tre nel mondiale piloti, cosa che non accadrà.

Il vantaggio sul primo inseguitore, ovvero George Russell, è di 28 lunghezze, ed in Ungheria verranno assegnati al massimo 25 punti. Inoltre, pare che Verstappen voglia comunque attendere il 2027 per valutare il dà farsi, considerando che il prossimo anno la F1 sarà investita dalla più grande rivoluzione tecnica della propria storia. In ogni caso, muoversi adesso rappresenterebbe un rischio, perché non c’è alcuna certezza in merito a quale sarà il progetto migliore. Della Mercedes si parla un gran bene, ma è lecito attendere che a parlare, in tal senso, sia la pista. Ed il tempo delle decisioni può attendere per il campione.