Auto elettriche davanti ad una svolta, questo motore è più potente e leggero: può fare il vuoto

Le auto elettriche non attraversano un periodo positivo, e la tanto attesa svolta green non accenna a prendere il sopravvento. Ora però c’è una novità che sembra essere destinata a svoltare il settore una volta per tutte.

Al giorno d’oggi, le auto elettriche sono state designate come il futuro del settore, ed in pochi, probabilmente, sanno che sono trascorsi oltre 200 anni dall’invenzione del primo motore ad emissioni zero. Fu Michael Faraday, nel lontano 1821, a realizzarlo, ed oltre due secoli dopo questa tecnologia si è sviluppata sino a rivoluzionare l’automotive, pur non riuscendo a conquistare del tutto la clientela.

Viceversa, si può dire che per le auto elettriche siano anni cruciali, e molti costruttori iniziano ad avere dei dubbi su questa tecnologia, a causa dello scarso numero di vendite. Al momento, siamo sempre di fronte a problemi noti, quali elevato prezzo di acquisto, batterie che garantiscono un’autonomia troppo limitata e tempi di ricarica ancora eccessivamente lunghi. Tuttavia, ora siamo di fronte ad un nuovo motore elettrico che potrebbe guidare la svolta decisiva, e che è bene andare a conoscere nei suoi particolari. Ecco perché il settore delle emissioni zero ora è ad un bivio.

Auto elettriche, Axial Flux può guidare la svolta

Con l’ausilio di un’auto elettrica moderna, è stato sviluppato Axial Flux, il motore elettrico che si promette di rivoluzionare l’intera filiera, anche se nessun marchio ha ancora deciso di affidarsi ad esso. La YASA ha scelto di realizzare un propulsore ad emissioni zero di questa tipologia, che pare essere ben quattro volte più potente dei motori elettrici attualmente in vendita. Tra i vantaggi c’è anche un peso dimezzato, oltre a delle dimensioni molto più compatte, che andrebbero ad influenzare positivamente il peso e l’equilibrio generale delle vetture che lo montano. Con lo sviluppo successivo, è probabile che venga montato anche su BEV di fascia media, ma è pensato per veicoli di fascia più elevata.

Questa soluzione potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione, ed è per questo che è stato definito un motore elettrico 2.0, capace di garantire un passo in avanti notevole. Giunti alla metà del 2025, è chiaro che per garantire un passo in avanti deciso alle auto elettriche occorrano soluzioni di questo tipo, capaci di risolverne i problemi che tutti noi conosciamo. Le batterie allo stato solido sono un’altra soluzione che vari brand stanno sviluppando, così da ridurre i costi e da allungare le autonomie.