24 ore di Le Mans, ecco il BoP: la Ferrari va a caccia della terza vittoria di fila, ma le rivali sono pronte a dare battaglia

Il BoP per la 24 ore di Le Mans è stato reso noto da FIA ed ACO, a poche ore dal via del Test Day di domenica. La Ferrari vuole difendere il trono conquistato nell’ultimo biennio, ma occhio a Toyota, Porsche e tutti gli altri.

Dopo un’attesa durata quasi un anno, la 24 ore di Le Mans è pronta a scattare. Nella giornata di domenica è previsto il Test Day, ovvero una giornata intera in cui squadre e piloti potranno riprendere confidenza con il tracciato de La Sarthe in preparazione del week-end di gara. La Ferrari, con la 499P, va a caccia della terza vittoria di fila, e viste le tre affermazioni messe in fila nei primi appuntamenti del FIA WEC, ha dimostrato di avere le carte in regola per farcela.

La #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi ha vinto sia ad Imola che a Spa-Francorchamps, allungando in testa al mondiale piloti, mentre la Ferrari vanta la bellezza di 65 punti di vantaggio sulla Toyota nel mondiale costruttori. Tuttavia, la 24 ore di Le Mans assegna punteggio doppio, il che significa che la rimonta può essere sempre dietro l’angolo. Nelle prossime righe, andremo a scoprire il BoP deciso da ACO e FIA per l’edizione prevista per il prossimo fine settimana.

24 ore di Le Mans, la Toyota resta la più pesante

Occorre ricordare che il BoP per la 24 ore di Le Mans non ha nulla a che vedere con quello stilato di solito per le gare del FIA WEC, ed i parametri vengono calcolati senza considerare più di tanto i risultati delle 6 ore, ma solo in base alle caratteristiche del circuito francese. La Toyota sarà nuovamente l’auto più pesante, dato che la GR010 Hybrid avrà 1.053 kg, gli stessi dello scorso anno, con la potenza a 520 kW (il massimo) sotto i 250 km/h, che scende a 513 kW, con un -1,3%, con 914 MJ di energia per stint.

La Ferrari sarà di un kg più leggera rispetto allo scorso anno, fermandosi a quota 1.042 kg. Tuttavia, sulla 499P ci sarà una potenza inferiore alla Toyota, pari a 515 kW sotto i 250 km/h, e sarà anche l’auto con meno potenza sopra i 250 km/h, con un -2,9%. L’energia per stint sarà pari ad 896 MJ. La Peugeot cala a 1.039 kg, con 507 kW che scende dell’1,2% sopra i 250 km/h, mentre l’energia è la più bassa di tutte, pari ad 889 MJ.

L’Alpine è pronta a dire la sua dopo due podi consecutivi, ed avrà lo stesso peso delle Peugeot, ma con più potenza sotto i 250 km/h, pari a 517 kW, per poi scendere dell’1,7%. L’energia sarà di 897 MJ. L’Hypercar più leggera di tutte alla 24 ore di Le Mans 2025 sarà la nuovissima Aston Martin Valkyrie, che al debutto assoluto sarà priva di zavorra e peserà 1.030 kg, ovvero il peso minimo per regolamento. La potenza sarà di 520 kW sotto i 250 km/h, per poi scendere dello 0,8%. L’energia utilizzabile per stinto è pari a 910 MJ.

La Porsche avrà 917 MJ, mentre la BMW ben 919 MJ. Le 963, molto deludenti nelle prime tre gare del FIA WEC, peseranno 1.041 kg ed avranno 511 kW sotto i 250 km/h, che poi saliranno di 1,4%. La BMW, che invece ha già ottenuto due podi tra Lusail ed Imola, avrà un peso di 1.039 kg, con 510 kW di potenza che poi saliranno del 2,2%. Per concludere, la Cadillac peserà 1.037 kg con una potenza di 517 kW per poi calare dello 0,8%. L’energia disponibile per stint sarà poi di 905 MJ.