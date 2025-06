La BMW rivoluzionerà il proprio design nei prossimi anni: nulla sarà più come prima

Le BMW del futuro, tanto nelle versioni berline quanto nei SUV, avranno un look completamente diverso dai prossimi anni in avanti. Ecco come appariranno i modelli che faranno parte della Neue Klasse della casa tedesca.

Il mercato dell’auto si sta evolvendo, tanto dal punto di vista tecnologico/motoristico quando da quello stilistico. In tal senso, la BMW si prepara ad applicare l’ormai famosa Neue Klasse ai suoi modelli del futuro, che avranno un look diametralmente opposto rispetto a quello a cui siamo abituati. La prima auto che seguirà questo linguaggio stilistico sarà il SUV elettrico iX3, che dovrebbe debuttare prima della fine dell’anno.

Non sarà ovviamente l’unico marchio a seguire questo nuovo tipo di design, dal momento che, in base alle dichiarazioni rilasciate ad “Autocar” del responsabile del design BMW, Adrian van Hooydank, ogni vettura della casa di Monaco di Baviera avrà un volto “Neue” molto presto. In sostanza, tutta la gamma del brand bavarese sarà convertito al nuovo linguaggio stilistico, a partire, appunto, dal nuovo SUV ad emissioni zero sopracitato.

BMW, la Neue Klasse influenzerà berline e SUV

Secondo il responsabile del design, la prima berlina di casa BMW a convertirsi alla Neue Klasse sarà la Serie 5, mantenendo comunque l’architettura CLAR. La riprogettazione della Serie 5 la porterà ad adottare il nuovo linguaggio stilistico, cosa che poi avverrà anche per modelli come la X5, la Serie 2, la X2, la Serie 7 e la X7: “Ci assicureremo che il linguaggio formale che stiamo sviluppando ora sarà implementato sull’intero portafoglio di prodotti, senza lasciare indietro alcun modello“, queste le dichiarazioni di Adrian van Hooydank, che ha sciolto qualsiasi dubbio in tal senso.

La conferma è arrivata anche dal capo del prodotto di casa BMW, Bernd Korber, il quale ha affermato: “Entro tre anni e mezzo tutta la nostra gamma si convertirà alla Neue Klasse“. Dunque, entro pochi anni l’offerta della BMW sarà dominata da auto con un look del tutto nuovo, a cui dovremo abituarci alla svelta. Il mondo delle quattro ruote cambia e si evolve, ed è arrivato il momento per entrare nel futuro anche dal punto di vista stilistico.