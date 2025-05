Peugeot e Alfa Romeo insieme per un progetto clamoroso: in arrivo una GTI pronta a tutta

Le collaborazione dei marchi del Gruppo Stellantis potrebbe spingere i vertici di Peugeot ad accogliere un noto propulsore Alfa Romeo per il nuovo modello.

Stellantis sta attraversando un periodo difficile, con un calo delle vendite che ha portato a forti perdite e a preoccupazioni per il futuro del gruppo. In Europa, le immatricolazioni hanno registrato un calo significativo, e anche in Italia le vendite sono in flessione. Dai momenti di maggiore crisi nascono idee e nuove possibilità di lavoro e condivisione, è quanto avverrà a breve, perchè è stata già fissata una data per la presentazione della nuova Peugeot 208 GTI, durante l’atteso appuntamento della 24 Ore di Le Mans, l’11 giugno.

La nuova Peugeot 208 GTI avrà a disposizione lo stesso propulsore da 280 CV delle cugine Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce e Lancia Ypsilon HF, alimentato da una batteria da 54 kWh (la 208 elettrica standard ne ha una da 51 kWh), per uno scatto da 0 a 100 km/h nell’ordine dei 6 secondi. Non mancherà il divertimento con la trazione anteriore.

Il nuovo corso Peugeot

Il piccolo bolide segna una nuova era per il marchio francese. Un nuova fase di vita all’insegna dell’innovazione e della tecnologia per la neonata di casa Peugeot che si trova a condividere cuore ed anima con le cugine italiane. La nuova Peugeot 208 GTI sarà dotata dello stesso propulsore da 280 CV delle cugine Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce e Lancia Ypsilon HF. Il Leone torna a ruggire ed è facile immaginare un auto con un assetto ribassato, gomme sportive dal profilo basso, cerchi in lega e prestazioni accattivanti nel rispetto della tradizione sportiva che accomuna il brand transalpino con quelli italiani del Gruppo Stellantis. Date una occhiata al video YouTube di GoCars.

La sigla GTI è senza compromessi, richiama non solo il cuore sportivo delle GT, ma anche la capacità di incarnare una filosofia che è propria di certe auto che mettono il guidatore al centro dell’attenzione e alla guida di mezzi che sono pura emozione. Al momento è difficile fornire ulteriori informazioni, ma il tentativo è quello di portare lo sguardo su un auto in uscita che farà parlare molto di sé. Restiamo in trepida attesa in modo da regalarvi magari una recensione con dati significativi dopo un primo contatto. Le emozioni non hanno voce, così come i nuovi propulsori di casa Peugeot, ruggiscono senza far rumore.