MotoGP, Bezzecchi spiffera tutto su Valentino Rossi: cosa sta accadendo nel paddock

L’ex pilota del team VR46, Marco Bezzecchi, ha parlato del suo rapporto con il Dottore. I fan di Valentino Rossi rimarranno a bocca aperta.

La stagione di Marco Bezzecchi si sta rivelando piuttosto difficile in sella all’Aprilia RS-GP. La sua esperienza in MotoGP era sempre stata nell’universo Ducati. Sulla Desmosedici aveva ottenuto i primi podi e vittorie nella classe regina, sfruttando al meglio l’esperienza di Valentino Rossi e di tutti i tecnici del team VR46. Il prodotto dell’Academy VR46 ha scelto di seguire Jorge Martin nella nuova squadra italiana. In teoria la Casa di Noale avrebbe dovuto sfidare la Ducati in questa stagione, ma senza il campione in carica in azione, le performance sono risultate pessime sin qui. L’Aprilia è diventata il fanalino di coda della graduatoria costruttori.

Nel 2025 Franco Morbidelli è entrato a far parte del VR46 Racing Team. Pecco Bagnaia, invece, è rimasto con il team Ducati ufficiale. Il fratello minore del Dottore, Luca Marini, è al secondo anno con la Honda HRV, ma non sta ottenendo risultati. Per ora l’unico pilota che può ritenersi soddisfatto dell’inizio di stagione è Morbidelli, ex Pramac e Yamaha. Il romano si è ritrovato nell’ambiente dell’Academy. A Bezzecchi, invece, mancherà la figura del centauro di Tavullia.

Valentino Rossi continua a seguire i progressi di Bezzecchi

Il numero 46 non ha dimenticato il romagnolo, nonostante il passaggio in una squadra rivale. Bezzecchi, infatti, avrebbe potuto andare incontro a difficoltà di adattamento sull’Aprilia. Valentino sa perfettamente come leggere i dati dei piloti della classe regina. In Ducati è rimasta la politica di tenere aperta la telemetria a tutti i suoi team e piloti. Non sappiamo se Rossi può guardare anche i dati in Aprilia di Bezzecchi, ma in più di una occasione le telecamere hanno indugiato su dialoghi intensi prima dello start di un GP tra il maestro e il suo allievo.

Ai microfoni di Motorsport.com Bezzecchi, a Jerez de la Frontera, ha raccontato del suo rapporto con il Dottore. “Sì, certo che ha parlato con Valentino durante il Gran Premio. Non posso dirvi tutto quello che fa Rossi e quello a cui ha accesso, ma mi ha dato ottimi consigli“, ha assicurato Bezzecchi. L’Aprilia ha assicurato che nessuno al di fuori del team ha la possibilità di sapere i dati, ma il Bez ha una unica certezza: Valentino Rossi è ancora alle sue spalle.