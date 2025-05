Clamoroso annuncio da parte di Sainz: si punta ad un colpaccio, sono tutti avvisati

Mentre Carlos Sainz si gode una Williams in netta crescita, suo padre sembra avere le idee chiare riguardo al suo futuro. I dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2025 è iniziato nel senso dei tanti cambi di casacca di cui sono stati protagonisti i piloti. Carlos Sainz, appiedato dalla Ferrari, è approdato alla Williams, un team che lo scorso anno non aveva mai mostrato grandi sprazzi di competitività. Tuttavia, la FW47 ha messo in mostra un netto step sin dai test del Bahrain, nei quali lo spagnolo aveva addirittura messo a referto il miglior tempo.

I buoni propositi invernali sono stati confermati in Australia, dove Alexander Albon ha conquistato un quinto posto, poi replicato anche domenica scorsa a Miami. Dal canto suo, Sainz ha iniziato in sordina, ma è poi riuscito a conquistare i primi punti, regalandoci anche una bella lotta con le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc in Florida. Nel frattempo, papà Carlos sr. ha un obiettivo chiaro per il prossimo futuro, che potrebbe ulteriormente arricchire la carriera della leggenda spagnola, già due volte campione del mondo rally. Ecco l’annuncio del padre del pilota Williams, che ha fatto parecchio chiacchierare in queste ultime ore.

Sainz, confermata la volontà di candidarsi alla presidenza FIA

Da alcune ore, stanno circolando indiscrezioni relative alla presunta volontà di Carlos Sainz sr. di concorrere alla presidenza della FIA. Nel mese di dicembre si terranno le nuove elezioni, alle quali si ripresenterà il presidente attuale, Mohammed Ben Sulayem. Parlando ad “El Confidential“, lo spagnolo ha affermato: “Sto seriamente considerando di candidarmi alla presidenza della FIA. Il motorsport è stato e continua ad essere la mia vita, mi ha dato tutto e penso che questo sarebbe un ottimo modo per restituire una parte di ciò che ho ricevuto. Potrebbe essere il momento giusto nella mia carriera per fare questo passo, in molti mi stanno incoraggiando“.

Sainz ha poi aggiunto: “D’ora in avanti, sarà fondamentale valutare il sostegno che potrò ottenere, ma sono fiducioso di poter formare una squadra che supporti la mia candidatura. Faccio parte di questo mondo da oltre 40 anni ed ho una conoscenza diretta di varie categorie, tra cui il mondiale rally, i raid e la Dakar, oltre ai kart ed alla F1. Sono a conoscenza del fatto che si tratti di una posizione di grande responsabilità, ma sono pronto ad assumerla perché penso di poter apportare delle novità e dei miglioramenti grazie all’esperienza che ho maturato“.