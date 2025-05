F1 GP Miami, Gara: trionfo McLaren con Piastri, incubo Ferrari

La sesta tappa del campionato del mondo di F1, corso a Miami, ha celebrato Oscar Piastri, davanti a Norris e Russell.

Dopo una sfortunata Sprint Race, il quattro volte iridato della Red Bull Racing ha firmato la sua 43esima pole position della sua carriera. Max Verstappen è scattato davanti a Lando Norris, vincitore della sfida breve del sabato. Dalla seconda fila sono partiti, nuovamente uno accanto all’altro, Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Le Ferrari, dopo il sorprendente terzo posto di Hamilton nella SR, sono piombate di nuovo in difficoltà. L’ottavo posto in griglia di Charles Leclerc è sinonimo della crisi della Rossa ed addirittura Lewis Hamilton è partito dalla dodicesima casella.

Lando Norris ha provato a insidiare l’olandese, ma non c’è stato lo spiraglio giusto. Max Verstappen ha chiuso tutto e ha conservato la leadership con estrema veemenza. In Curva-1 era finito lungo il campione in carico e poi ha chiuso nella curva successiva l’inglese che aveva provato un incrocio di traiettorie per provare il sorpasso sull’esterno. A quel punto Norris ha alzato il piede, spinto fuori dalla pista, e si è ritrovato in sesta posizione. Alle sue spalle Kimi Antonelli è salito in seconda posizione davanti a Piastri. L’australiano, dopo una VSF per spostare l’Alpine di Doohan, ha scavalcato l’italiano.

Antonelli è stato messo sotto pressione da Russell, su gomme dure, e da Norris che si è riportato in bagarre con le due Mercedes. Al settimo giro il vice campione 2024 ha scavalcato il nativo di King’s Lynn. Antonelli è finito nel mirino di Norris. Quest’ultimo lo ha scavalcato al decimo giro. Le Ferrari non pervenute con Leclerc che è rimasto ottavo, alle spalle delle Williams, ed Hamilton, nella prima parte di GP, fuori dalla top 10 dietro a Ocon sulla Haas.

La battaglia tra Max Verstappen e le McLaren

Max Verstappen, invece, ha trovato un buon ritmo, ma Piastri si è fatto sotto. L’australiano si è attaccato al figlio d’arte di Jos e lo ha scavalcato al quattordicesimo giro in Curva-1. Norris è arrivato subito dopo negli scarichi dell’olandese e hanno dato vita a una battaglia epica. Sorpassi e controsorpassi al limite sino alla manovra decisiva al giro 18. Piastri è scappato via con 8 secondi di vantaggio.

Al ventesimo giro è arrivata la pioggia. E’ iniziata la girandola dei pit stop. Tra i primi piloti a fermarsi c’è stato Max Verstappen, al giro 27, con la scelta delle dure. Poi si sono fermate le due McLaren al giro 30 in occasione della VSF per l’uscita di Bearman. Le Ferrari si sono ritrovate in bagarre con l’ex Sainz. Con grande fatica Leclerc e Hamilton sono riusciti a scavalcarlo, ma una lotta con le Williams è la cartolina della crisi che sta vivendo la Casa modenese. Hamilton ha scavalcato con un ordine di scuderia il teammate, ma poi non è riuscito a prendere la sesta posizione e ha ridato la posizione. Tra uno swap e l’altro è entrata in paranoia la Ferrari che deve solo fare mea culpa. Piastri ha vinto davanti a Norris e Russell.