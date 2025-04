Il nuovo lusso secondo Honda: svelato il SUV per veri campeggiatori

Il mondo sta cambiando e anche l’automotive è un rifletto di nuove tendenze che si stanno diffondendo a livello globale. Ecco l’ultima idea di Honda.

Mai come oggi si sente l’estremo bisogno di vivere una vita piena e soprattutto libera da vincoli. Un tempo c’era l’esigenza del mattone e poi veniva l’acquisto di una bella macchina. Oggi si può avere tutto in un comodo Sport Utility Vehicle. In Giappone sono diffuse le capsule per dormire e su queste basi i tecnici della Honda hanno pensato di costruire una vettura che coccolasse in un guscio i camperisti.

È nata con validi presupposti la CR-V “Dream Pod”. Il camping si sta sviluppando anche in forme minimal. Se un tempo andavano per la maggiore i mezzi pesanti, oggi spopolano vetture compatte (SUV o monovolumi) che coniugano versatilità e dinamismo. La Casa di Tokyo festeggia i 30 anni della CR-V con una visione inedita di campeggio. Grazie ad un abitacolo su misura tutto si incastrerà in modo impeccabile sul SUV. Lo spazio è ottimizzato per due persone, per un ambiente di lusso e comfort.

Il “Dream Pod” di Honda

Il SUV si trasforma in un rifugio mobile dotato di un materasso matrimoniale, un piano cottura, un lavandino pieghevole e tanti altri accessori per camperare. Il mezzo è basato sul CR-V e:PHEV, la prima versione ibrida plug-in di Honda nel Vecchio Continente. Il motore garantisce un autonomia elettrica di 79 km. La modalità ibrida offre la potenza giusta per affrontare qualsiasi avventura. L’auto ha una altezza da terra di 159 mm e un sistema avanzato di controllo della trazione. Il CR-V e:PHEV vanta la tecnologia di sicurezza Honda Sensing 360.

Il segreto sta nell’EGOE Nestboard 650 che si inserisce nel bagagliaio da 617 litri del CR-V. Quando i sedili posteriori vengono ripiegati, il materasso matrimoniale può essere srotolato. Un modo romantico di fare un pisolino. Vi sono anche i tendaggi per avere la privacy necessaria. C’è anche una piccola cucina con tanto di fornello, un lavandino pieghevole e spazio per riporre utensili da cucina, posate e piatti. Non mancano luci per la lettura, tavolini estraibili e prese USB per caricare i device. C’è anche un portabiciclette Thule, fissato a un gancio di traino rimovibile. Tutte soluzioni smart che permettono un perfetto uso per una coppia di giovani avventurosi.