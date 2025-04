F1 GP Giappone, Qualifiche: Verstappen fa il fenomeno, Hamilton in crisi nera

Le qualifiche del terzo round del campionato 2025 hanno visto protagoniste le McLaren, ma alla fine Max Verstappen ha firmato la pole position.

Suzuka apre un triple-header composto, nei prossimi due week-end, dalle sfide in Bahrain ed in Arabia Saudita. La pista giapponese è tra le più spettacolari dell’intero calendario. La Scuderia Ferrari non vince dal 2004, quando Michael Schumacher dimostrò una supremazia da vero Kaiser. In questa edizione non sembrano esserci i presupposti per sfatare il tabù.

Ferrari, Red Bull e McLaren hanno, statisticamente, 7 vittorie, mentre la Mercedes ha conquistato 6 edizioni. Nel Q1 le vetture papaya hanno cominciato a martellare giri veloci, piazzandosi subito davanti. Oscar Piastri sta dando filo da torcere a Lando Norris. La McLaren ha dominato anche nelle prove libere. Le Ferrari sono parse in difficoltà. Leclerc ha fatto due tentativi con la stessa gomma per acquisire feeling, mentre Lewis ha, prontamente, montato le mescole soft. Verstappen ha lamentato poco grip. I fari sono puntati anche su Yuki Tsunoda che ha preso il posto di Liam Lawson dopo appena due Gran Premi.

Il giapponese, sul tracciato di Suzuka, ha la possibilità per dimostrare le sue capacità. In precedenza a porre il veto sul suo passaggio in Red Bull Racing era stato Adrian Newey, ora passato all’Aston Martin. Liam Lawson, retrocesso in Racing Bulls, è entrato in Q2. Con la giusta pressione il neozelandese si è messo in quindicesima posizione, mettendosi alle spalle piloti molto più navigati. Out le due Sauber di Bortoleto e Hulkenberg, Ocon, Doohan e Stroll.

Testa a testa a Suzuka tra Verstappen e Norris

Se nel Q1 tutte le macchine erano piuttosto vicine, già nel Q2 i top team hanno cominciato a macinare tempi record. Verstappen è salito in cattedra, ma le McLaren sono sembrate, difficilmente, battibili. Domani a Suzuka dovrebbe scendere la pioggia. Potrebbe essere una gara pazza. La Ferrari proverà a sfruttare la chance. Le Ferrari si sono qualificate al Q3 con Hamilton in sesta posizione e Leclerc con il quinto crono. Primo degli eliminati Gasly, Sainz, Alonso, Lawson e Tsunoda. Lo spagnolo della Williams si beccherà anche 3 posizioni di penalità per impeding su Hamilton.

In Q3 la battaglia per la pole si è accesa. Russell, Verstappen e Leclerc hanno alzato l’asticella. Piastri, però, ha messo tutti d’accordo con il nuovo record della pista nel primo tentativo. Il gran finale ha visto Verstappen sfidare Norris per la pole. Il genio di Hasselt si è messo davanti a tutti, firmando la migliore pole della sua carriera, tirando fuori il nuovo record della pista con una prestazione fenomenale. Domani partirà dalla pole, davanti a Norris. Seconda fila per Piastri e Leclerc. Solo ottavo un deludente Hamilton.