F1, tutto ciò che devi sapere sul GP del Giappone: orari televisivi ed informazioni sulla tappa di Suzuka

La F1 fa tappa a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, dove la Ferrari va a caccia del riscatto. Ecco le info utili per il week-end.

Il mondiale di F1 arriva a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, tappe che apre un triple-header che sarà poi composto, nei prossimi due week-end, dalle trasferte in Bahrain ed in Arabia Saudita. Lando Norris e la McLaren vogliono scappare in classifica, mentre la Ferrari dovrà tentare di reagire ad un inizio di stagione da incubo. Sul tracciato nipponico, il Cavallino, il team di Woking e la Red Bull hanno ottenuto sette vittorie a testa, mentre la Mercedes vanta sei affermazioni.

La Ferrari non vince qui dal 2004, quando Michael Schumacher dominò la scena dopo essere partito dalla pole position. Nella conferenza stampa del giovedì, Charles Leclerc ha fatto capire che la Ferrari è semplicemente più lenta rispetto alla McLaren, mettendo a tacere le chiacchiere relative ad un potenziale non espresso della SF-25. L’obiettivo è quello di far crescere quest’auto passo dopo passo, limitando i danni ed evitare altre figuracce come la doppia squalifica della Cina. Ed a Suzuka è obbligatorio riuscire a massimizzare il proprio potenziale.

F1, a che ora si corre il Gran Premio del Giappone

Il tracciato di Suzuka misura 5.807 metri, ed è composto da 18 curve, con la F1 che corse qui per la prima volta nel lontano 1987. In tante occasioni è stata una pista decisiva per l’assegnazione dei titoli mondiali, come nei casi delle sfide tra Ayrton Senna ed Alain Prost, o nelle tante battaglie tra Ferrari e McLaren a cavallo tra i due millenni. Il Cavallino qui interruppe il digiuno iridato nel 2000, quando Michael Schumacher riuscì a vincere il titolo battendo sul campo Mika Hakkinen, per poi portare a casa, sempre a Suzuka, anche il sesto titolo nel 2003.

Come anticipato, in tempi più recenti le soddisfazioni sono state poche per il Cavallino, che ha ottenuto una sola pole position in 19 anni, con Sebastian Vettel nel 2019. Questo perché la pista di Suzuka non mente sul potenziale di una monoposto, e non è un caso che le auto migliori, spesso poi vincitrici dei titoli mondiali, riescano sempre a primeggiare da queste parti. La McLaren è la grande favorita tra i curvoni della pista nipponica, ma occhio a Max Verstappen che qui viene da tre vittorie nell’ultimo triennio.

Per quanto concerne gli orari televisivi, questa notte si scenderà in pista alle ore 04:30 per l’ultima sessione di prove libere dopo quelle disputate oggi, mentre la qualifica è prevista alle 08:00 ora italiana. Il via del Gran Premio del Giappone è in programma alle 07:00 di domenica mattina, per cui, vi consigliamo di non fare troppo tardi domani sera. La F1 a Suzuka promette spettacolo.