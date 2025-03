Ferrari, Leclerc geloso di Hamilton? Vasseur spiffera la verità

Non tira un’aria positiva nel box della Scuderia Ferrari, dopo i primi due round del campionato. Leclerc e Hamilton si trovano già in una posizione difficile in classifica.

La Rossa era attesissima, nel 2025, dopo i proclami di Frederic Vasseur. Senza mezzi termini il team principal francese aveva parlato, all’atto della presentazione della monoposto, della possibilità di lottare per il titolo mondiale. Questo implicava una wing car in grado di sfidare McLaren, Red Bull Racing e Mercedes sin dalla prima uscita stagionale. Dopo la pessima performance in Australia, entrambe le SF-25 sono state squalificate dalla tappa in Cina.

Una figura pessima che non era mai accaduta nella storia della Scuderia modenese. L’arrivo di Lewis Hamilton, nel 2025, ha creato ulteriore hype. Il pilota anglocaraibico ha vinto la sua prima tappa in Rosso, ma si è trattato della Sprint Race della Cina. Il 7 volte iridato ha manifestato il suo disappunto per il risultato nella domenica cinese, dopo l’acuto di Shangai. Lewis è a soli 9 punti dopo due weekend, un punto in più di Leclerc, occupando la nona posizione. Chi avrebbe mai immaginato una Ferrari a pari punti della Williams alzi la mano. Tutto sta andando deteriorandosi e la debacle tecnica influirà anche sull’animo dei piloti.

Leclerc e il rapporto con Hamilton

In una lunga intervista concessa a L’Equipe, il team principal ha dichiarato: “Leclerc è meno sotto i riflettori rispetto a Hamilton, ma ha più tempo per lui, per fare altre cose e stare con gli ingegneri. Potrebbe esserci un po’ di frustrazione, gelosia, ma credo che Charles sia intelligente, che capisca la situazione e che veda il lato positivo di tutto questo“.

“Alla Ferrari, gestire la pressione è una questione quotidiana – ha affermato Vasseur – Sicuramente ancora di più se si tratta di Hamilton. Le critiche nei suoi confronti sono state molto dure. Pensare che sia un pilota usurato e ormai sorpassato è duro e falso. Basta guardare all’ultima gara dello scorso anno, ad Abu Dhabi, quando è partito sedicesimo ed è arrivato quarto, superando il suo compagno di squadra all’ultimo giro“.

“Il progetto relativo a Lewis Hamilton è molto più ampio della vittoria nella gara sprint in Cina – ha assicurato Frederic Vasseur – Ma almeno abbiamo già risposto alla domanda su quando sarebbe arrivato il suo primo successo. E che vittoria, con sette secondi di vantaggio sul secondo alla fine di una gara lunga un terzo di un GP. Questo risponde ad alcune domande e dubbi su di lui“.