Ferrari, trovata una soluzione al problema? Cosa dovranno fare in Giappone per tornare al vertice

Dopo il tracollo in Cina, coinciso con una doppia clamorosa squalifica, in vista di Suzuka l’obiettivo della Ferrari è risolvere l’annoso problema dell’usura del fondo.

La Ferrari si sta leccando le ferite dopo le batoste prese in Australia e Cina. Il reparto tecnico concentrerà le attenzioni sulle sospensioni, dopo quello accaduto al termine dell’ultimo Gran Premio. Entrambe le Rosse sono state squalificate, evento unico nella storia della gloriosa Scuderia. In vista del terzo decisivo appuntamento di Suzuka, i tecnici stanno provando a risolvere il problema.

Per valutare le strategie di assetto e aggiornare alcuni componenti interni, gli ingegneri a Maranello stanno lavorando tra banchi dinamici e simulatore. L’infrazione per 1 kg del peso minimo della SF-25 del numero 16 non è nato dal consumo del carburante superiore alle previsioni. Sulla vettura di Lewis, invece, è stato riscontrato quel millimetro che andava oltre il regolamento tecnico.

La squadra modenese pare abbia commesso un errore di valutazione, dettato anche dal fatto che si era trattato di un weekend breve anomalo con la presenza della prima Sprint Race, vinta tra l’altro da Lewis Hamilton. Non una giustificazione perché si è tratta di una figura pessima a livello mondiale. Dopo un sabato da 8 in pagella, la Ferrari ha mostrato l’altro suo volto, quello di un team non ancora all’altezza di giocarsi podi e vittorie e, conseguentemente, il titolo mondiale.

Ferrari, si corre ai ripari

Ferrari è l’unico dei top team a equipaggiare una particolare sospensione pull rod al posteriore. Una scelta che sta generando dei problemi, dato che l’evoluzione della vettura ha stravolto dei delicati equilibri tra cambio, sospensioni e ruote. In vista per terzo appuntamento stagionale i tecnici stanno cercando una soluzione ai banchi di prova dinamici. Per quanto si possa lavorare fuori dalla pista, la prova del 9 arriverà soltanto arrivati in Giappone.

Limitare l’usura del fondo senza ritrovarsi con una monoposto lenta risulterà un rebus. Se i tecnici non rischieranno, alzando da terra la vettura, ci sarà una perdita di carico aerodinamico dal fondo e un calo vistoso delle prestazioni. La soluzione sarà irrigidire le sospensioni per ridurre e smorzare le oscillazioni verticali, limitando il contatto con l’asfalto, sempre ammesso che non si creino ulteriori problemi sulla guidabilità. La SF-25, all’ultimo anno di questi regolamenti, è un cantiere aperto. La concorrenza, invece, vola e non aspetterà il miracolo rosso. Hamilton ne è consapevole, forse a rivedere i suoi piani dovrebbe essere Vasseur, confuso e poco chiaro anche nelle ultime dichiarazioni.