Alfa Romeo, torna un modello che ha fatto la storia? I fan iniziano a sognare

L’Alfa Romeo sta lavorando su una serie di nuovi modelli, e c’è qualcuno che sogna un acclamato ritorno. Ecco tutti i particolari.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto di quello che sarà il futuro dell’Alfa Romeo, che ha preso delle decisioni che non hanno certamente entusiasmato i fan. La casa del Biscione ha comunicato che la nuova Giulia diventerà un crossover, venendo dunque meno a quell’anima da berlina che ha sempre caratterizzato il modello fortemente voluto un decennio fa da Sergio Marchionne. Senza troppi giri di parole, il CEO Santo Ficili ha fatto capire che il mercato richiede questa tipologia di veicoli, che portano anche a venire meno alla storicità del marchio.

Inoltre, l’Alfa Romeo ha fatto sapere che le attuali Giulia e Stelvio presto non verranno più prodotte con motore a benzina, ed anche le versioni più sportive note come Quadrifoglio verranno eliminate. Dunque, la casa del Biscione ha preso delle decisioni molto difficili da capire, ma che nella logica dei vertici porteranno a dei benefici sul fronte delle vendite. Alcuni appassionati però non vogliono smettere di sognare, ed un render appena svelato ha subito conquistato il favore degli utenti sui vari social.

Alfa Romeo, ecco la reinterpretazione della Montreal

L’Alfa Romeo sta dunque puntando quasi totalmente su SUV e crossover per il proprio futuro, ma c’è chi non smette di sognare. Sul profilo Instagram di Luca Serafini è apparso un render che reinterpreta in chiave moderna la splendida Montreal, una sportiva stradale che il brand del Biscione mise in produzione nel 1970, e che rimase in vendita sino al 1977. Del suo ritorno si parla spesso, visto che i fan più storici sono ancora molto affezionati al modello del passato, e sognano di rivederne uno moderno di nuovo nella gamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Serafini (@lsdesignsrl)

Ricordiamo però che l’Alfa Romeo ha attualmente in corso un programma chiamato Bottega, riservato alle supercar, che è iniziato nel segno della 33 Stradale lanciata nel 2023, e che potrebbe prevedere l’avvento di una Montreal in edizione limitata. In questo render, sono state mantenute le lamelle e le griglie dei fari del modello originale, ma è chiaro che sono stati fatti dei ritocchi per rendere l’auto più moderna. Al momento, dunque, non ci resta altro da fare se non aspettare e sognare, sperando davvero in un ritorno di un modello a dir poco iconico.