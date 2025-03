Marc Marquez è già il migliore della Ducati: arriva il dato che lo incorona definitivamente

L’ex pilota della Honda HRC, Marc Marquez, sta demolendo diversi record in sella alla Rossa. Gli storici campioni della Ducati non hanno fatto di meglio.

Se ti chiami Marc Marquez sei destinato a fare grandi cose in sella alla moto migliore della griglia. Lo spagnolo ha deciso di intraprendere una nuova avventura, dicendo addio alla Casa di Tokyo e accettando per un anno il compromesso di correre nel team satellite Gresini Racing della Casa di Borgo Panigale. In pochi avrebbero immaginato che, a seguito di tutti gli infortuni subiti, dopo così poco tempo prendesse in mano le redini del team factory della Ducati.

Nel 2024 Jorge Martin, si è laureato campione del mondo, nel team Pramac. Questo successo ha segnato la continuazione di un periodo d’oro per Borgo Panigale, dopo i titoli di Casey nel 2007 e Francesco Bagnaia nel 2022 e 2023. Questa dominazione ha portato a un record di 106 vittorie in MotoGP, diventando così l’unico marchio europeo a tagliare il traguardo delle 100 vittorie nella categoria.

Con l’approdo in Ducati del pluripremiato campione iberico, per il campionato 2025 si stanno aprendo nuovi scenari mai visti prima. Bagnaia, compagno di squadra di Marquez, non può che difendersi dalla supremazia del pilota spagnolo che in sella alla sua Rossa ha vinto il primo appuntamento della stagione in Thailandia, il primo evento di 22 stabiliti nel calendario del campionato davanti al fratello Alex, tornando quindi in vetta alla classifica piloti dopo 93 Gran Premi, per la prima volta da Valencia 2019.

Ducati, i primi record di Marc Marquez

In Thailandia è arrivato il successo n°89 in carriera, 63° in top class, nonché del 151° podio assoluto, 112° in MotoGP (al pari di Pedrosa), firmando l’80° giro veloce complessivo. Ha replicato nel GP seguente in Argentina, chiudendo nuovamente davanti al fratello sia in qualifica che nelle due gare. Il successo domenicale gli ha consente, tra l’altro, di eguagliare Jorge Lorenzo al 4° posto di sempre per numero di podi complessivi, a quota 152, ed al contempo, di raggiungere Angel Nieto per numero di vittorie e di giri veloci, al 3° posto all time di entrambe le classifiche, a quota 90 vittorie e 81 giri veloci.

Il pilota spagnolo ha segnato un altro primato, vale a dire due vittorie consecutive nei primi due Gran Premi sulla Rossa. Nessun campione in casa Ducati ha marcato questo record, né Stoner né Bagnaia. Bisogna tornare indietro nel tempo con un altro pilota spagnolo Maverick Vinales che, nel 2017, vinse in sella alla sua Yamaha il primo e il secondo Gran Premio del campionato, rispettivamente, Qatar e Argentina per poi ritirarsi al Gran Premio delle Americhe. Cosa ci riserverà ancora per il futuro Ducati e Marquez? Sul tracciato texano Marc sarà il favorito numero 1 per la vittoria.